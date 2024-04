On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, les Knicks rendaient visite aux Sixers, pour leur jouer un mauvais tour.

Philly voulait remettre tout ça à égalité, mais NY voulait faire le break, et ce sont ces derniers qui ont obtenu ce qu’ils voulaient, notamment grâce à un Jalen Brunson qui a dépassé Bernard King pour signer la plus grosse performance de l’histoire des Knicks au scoring en Playoffs, rien que ça. En face, Joel Embiid a vacillé, et ses Sixers sont désormais dos au mur, il faut dire que le Wells Fargo Center avait des allures de Madison Square Garden avec tous les maillots des Knicks que l’on y trouvait. C’était au point d’entendre des huées sur les lancers de JoJo et des “MVP” pour Jalen Brunson. On envoie le bulletin de notes aussi improbable que cette dernière phrase désormais.

Les stats maison de ce match au parfum des années 90, c’est ici

# Philadelphia Sixers

Joel Embiid (5) : certes, JoJo envoie ses stats, mais il se liquéfie durant le dernier quart-temps. Alors certes, difficile de lui jeter la pierre à lui seul, mais ses décisions, sa frustration et son body-language sont indignes d’un MVP en titre, surtout dans un money-time où il s’est bien mieux effacé que ne l’aurait fait le côté bleu de la gomme. Et l’accueil new-yorkais ne va pas arranger tout ça.

Tobias Harris (4) : un tantinet effacé, Tobias n’a pas été très bon, c’est Jimmy Butler qui doit sourire derrière son écran présentement.

Kelly Oubre Jr. (6) : le seul, hors Embiid et Maxey, qui a véritablement contribué au scoring, le sosie de XXXTentacion a comme d’habitude joué des deux côtés du terrain. Malheureusement, il aura la gueule de bois comme tout le monde demain matin.

Kyle Lowry (4) : sa filouterie est peut-être le seul truc à sauver dans son match, tant KLow a vendangé aux tirs et n’a jamais paru en mesure d’envoyer des briques si bruyantes qu’on est allés vérifier si le voisin n’était pas tombé d’une échelle.

Tyrese Maxey (6,5) : beaucoup trop vif pour nous tous, le T-Max a probablement été le joueur le plus consistant de son équipe, toujours à 200 à l’heure, même dans les virages. Maxey était dans un jeu d’arcade.

Nicolas Batum (4,5) : il s’est fait scotcher par Josh Hart et n’a rentré aucun tir. En dehors de Gotham City, Batman est un peu dépaysé.

Cameron Payne (4) : définitivement plus à l’aise pour faire Danse avec les Stars que pour jouer un match de Playoffs.

De’Anthony Melton (4) : sorti de la rotation en Playoffs, au même titre que Buddy Hield, et quand on voit sa prestation ce soir, on comprend pourquoi.

Paul Reed (5) : 4 minutes sur le parquet qui avaient une odeur se trouvant entre le caca du lendemain de soirée après un kebab douteux et la ballerine portée 48 heures d’affilée sans chaussette.

# New York Knicks

Isaiah Hartenstein (5,5) : “Sortie d’boîte, j’suis dans l’bolide allemand”, voilà le mood actuel à New York, où le pivot a encore distribué les mandales sous les panneaux. Même quand il est moins efficace que d’habitude, il reste une gigantesque cylindrée pour son équipe. Alors plutôt Merco où BMW ?

OG Anunoby (6,5) : un match très propre en attaque, où il a mis ses paniers (sauf de loin), et encore plus sanglant en défense où il a grignoté Joel Embiid, tout en lui rendant 15 bons centimètres, c’était du harcèlement. “Y’a pas que la taille qui compte” c’est ça ?

Josh Hart (5,5) : il est l’un des rares joueurs pouvant shooter à 0/7 aux tirs sans pour autant être un poids mort pour son équipe. Josh Hart va encore nous choper 17 rebonds et son hustle est à toute épreuve. Même quand il vous déçoit, il arrive à vous rendre heureux. Ayez tous un Josh Hart dans vos vies.

Donte DiVincenzo (4,5) : d’abord imbuvable aux tirs, l’américano-italien a quand même réussi à en planter quelques-uns qui ont gardé New York dans le coup. Donte De Vincent est parvenu à avoir son impact. Peut-être que Tom Thibodeau lui a foutu une pizza à l’ananas sous le nez à la mi-temps, on ne sait pas.

Jalen Brunson (47) : Bernard King dans le rétro, c’est désormais lui le King de New York, la papatte gauche a porté tout le monde sur ses épaules et permet à ses Knicks de faire le break. No Julius, no problem pour JB qui a saoûlé ses adversaires, normal avec de telles initiales. Un autre jeu de mots aurait été tout trouvé s’il avait inscrit 51 points.

Miles McBride (6) : toujours aussi impactant en sortie de banc, Deuce a une nouvelle fois été très propre. Il est donc un sosie de Kevin Porter Jr. qui réussit sa carrière NBA.

Bojan Bogdanovic (5) : une cheville qui twiste après une minute, et un retour au vestiaire précipité, le Croate ne pouvait pas rêver pire pour son Game 3, un match aux allures de district pour lui…

Precious Achiuwa (6) : MON PRECIOUS ! Voilà ce qu’aurait prononcé Gollum dans Le Seigneur des Anneaux si Precious Achiuwa jouait en NBA à l’époque. Sa défense sur Joel Embiid ne l’a jamais aussi bien fait porter son prénom, il l’a envoyé en prison, sans passer par la case départ ni toucher 10 000€.