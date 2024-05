Lakers : J.J. Redick, James Borrego et Sam Cassell dans le viseur pour le poste de coach

Qui succédera à Darvin Ham sur le banc des Lakers à partir de la saison prochaine ? Le suspense reste entier à l’heure de ces lignes, mais on commence à avoir une idée plus claire sur les candidats potentiels au poste de coach.

Après les nombreuses rumeurs des derniers jours, on a droit à plus de concret du côté de Lakerland. Le manager Rob Pelinka et ses associés commencent à réaliser les premiers entretiens cette semaine, et avec ça on a trois noms qui ressortent ce mardi d’après The Athletic.

J.J. Redick, James Borrego et Sam Cassell.

JJ Redick, James Borrego and Sam Cassell have emerged as the initial leading head coach targets as the Lakers begin formal process this week, sources tell me and @jovanbuha.

Details on early focuses of the Lakers' search at @TheAthletic: https://t.co/ShiecATRkG

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 14, 2024

Ancien joueur devenu personnalité médiatique, et animant le podcast Mind the Game avec un certain LeBron James, Redick est considéré comme un candidat crédible depuis le licenciement de Ham. James Borrego, ancien coach des Hornets qui était assistant de Willie Green aux Pels cette saison en tant que spécialiste offensif, semble également être pris au sérieux par les dirigeants californiens, tout comme Sam Cassell. Ce dernier, meneur All-Star en 2004, champion NBA à trois reprises et assistant coach depuis 2009, n’a jamais entraîné dans la Grande Ligue mais est une figure respectée des joueurs.

“Le prochain head coach des Lakers devra mener à la fois la fin de l’ère LeBron James / Anthony Davis – potentiellement deux ans – et ensuite la prochaine ère des Lakers centrée autour de Davis. Los Angeles cherche un coach qui peut grandir avec la franchise lors des années à venir, en maximisant le talent de Davis ainsi que des joueurs actuels, tout en étant capable de développer des joueurs à un haut niveau.” – The Athletic

Si ces trois noms ressortent pour l’instant, d’autres devraient s’ajouter dans les prochains jours. En effet, on n’est qu’au début des entretiens et les Lakers ont d’abord voulu discuter avec des candidats qu’ils ne connaissent pas trop encore. David Adelman (Nuggets), Chris Quinn (Miami Heat) et Micah Nori (Wolves) seraient également dans les petits papiers de la franchise de Los Angeles. Par contre, Mike Budenholzer et Charles Lee – qui intéressaient les Lakers – ont récemment trouvé preneur.

Si l’on en croit The Athletic, les Lakers consultent beaucoup la légende Mike Krzyzewski – ancien coach de Duke et de Team USA – qui a des connexions un peu partout, et qui a créé des liens avec plusieurs de ces candidats au cours de sa longue carrière d’entraîneur.

SOURCES: One person who has become a respected unofficial resource for the Lakers during the team's coaching search is ​​legendary Duke coach Mike Krzyzewski.

Read more: https://t.co/70qmCOtlwh pic.twitter.com/6ze5PvDR9X

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 14, 2024

Un coach qui tient son vestiaire, fin tacticien, et capable d’apporter une vraie structure au sein de l’équipe, voilà ce que recherchent les Lakers. Redick, Borrego et Cassell cochent visiblement la plupart des cases.

__________

Sources texte : The Athletic, ESPN