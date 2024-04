Mavericks – Clippers (111-116) : Los Angeles égalise 2-2 au terme d’un match de DINGUE

WOW WOW WOW. Quel match de fou ! Les Clippers ont mené de 31 points, se sont écroulés et les Mavericks sont revenus dans le match, puis un énorme money time ponctué par des tirs de dingue, et une victoire de Los Angeles in extremis pour revenir à 2-2 dans la série.

On s’est vraiment demandé s’il ne fallait pas envoyer le récap de ce match au bout du premier quart-temps. Les Clippers ont réalisé un tel début de match que l’issue de la rencontre a semblé scellée après 12 minutes. 39-16 Los Angeles, un Paul George intouchable (16 points, autant que les Mavericks), une adresse extérieure insolente (8/11, 73% !) et une équipe de Dallas à côté de ses pompes.

Deux fautes d’entrée pour Luka Doncic, les tirs qui ne rentrent pas. Le Slovène prendra même sa technique pour contestation trop véhémente. En gros ? On est à deux doigts de mettre le match en fond et de mater un film, parce que les deux équipes sont diamétralement opposées. James Harden s’y met aussi, et les hommes de Tyronn Lue comptent jusqu’à 31 points d’avance !

Sauf que. N’oublions pas un fait : nous sommes le dimanche à 21h30. Et les Clippers adorent cet horaire pour se faire dans le slip après avoir pris largement les devants. Kyrie Irving prend chaud, colle quasiment tous les points des Mavs dans le deuxième quart et peu à peu, l’écart se réduit. Il n’est plus que de 16 points à la mi-temps.

Derrick Jones Jr fait des petites dingueries au retour du vestiaire, la différence de points fond encore. Luka Doncic envoie des merveilles à Derek Lively, Kyrie est vraiment très chaud. Les Clippers bafouent leur basket, le momentum est complètement renversé et Dallas est à 2 points ! Absolument bouillant dans les 15 premières minutes du match (26 points sur la période), Paul George est invisible dans le 3e quart. Luka Doncic s’amuse avec la défense des Voiliers qui sont à l’Ouest. La salle est à fond derrière ses soldats, et explose lorsque le 77 de Dallas provoque un passage en force. Au bout du quart-temps, les Mavs sont à 4 points (82-78) !

Il reste 12 minutes pour Dallas, un exploit incroyable possible au bout du chrono. Malheureusement, les Clippers prennent le meilleur en début de quart, et font une avance de 10 points. Mason Plumlee est très bon sous le panier, il enchaîne les tirs primés. Dallas revient grâce à ses hommes de l’ombre, P.J. Washington et Maxi Kleber qui trouvent la ficelle. Luka Doncic, qui a tout juste pris sa 5e faute et joue en sursis après un contact illicite sur Ivica Zubac, fait à nouveau crier la foule en égalisant la rencontre d’un step back 3-points signature. C’est fou, quelle soirée bon sang.

James Harden répond avec autorité et sang froid, Los Angeles mène toujours la danse mais d’une très très courte tête. Kyrie Irving est à 38 points, totalement en feu et plante un énorme 3-points loin derrière la ligne puis un panier à un contre 3 dont lui seul à le secret. Wow !

La folie continue : Paul George rentre un tir de MABOULE à 0 degrés, après une séquence de dribble en petit périmètre extrêmement compliquée. James Harden prend un panier et la faute, ça fait +5 Clippers. C’est DINGUE ! Les Mavericks tentent de revenir mais manquent leurs tirs décisifs. Jeu de lancers francs, victoire des Clippers 111-116, qui reviennent à 2-2 après avoir vu le choke leur caresser la nuque.

