Mike James élu MVP de l’EuroLeague 2023-24 !

Auteur d’une incroyable saison dans chaque compétition, Mike James est récompensé. S’il n’est pas élu meilleur joueur du championnat, c’est bien lui qui est élu MVP de cette saison d’EuroLeague !

Les fans, les médias, les capitaines d’équipes et les coachs l’ont décidé : le MVP, c’est bien Mike James, le meneur de Monaco a une nouvelle fois été époustouflant. Celui qui est devenu le meilleur scoreur de l’histoire cette compétition, dépassant Vassilis Spanoulis il y a un peu plus de deux mois, a garni la feuille de stats chaque soir avec 17,9 points à 46,8% aux tirs dont 37,2% depuis le Casino Monte Carlo, 4,1 rebonds, 5,1 passes décisives par match. Il n’y a qu’un seul match lors duquel le meneur a scoré moins de 10 points, sur les 39 disputés cette saison, toutes compétitions confondues.

⚡𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗧𝘂𝗿𝗸𝗶𝘀𝗵 𝗔𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗠𝗩𝗣 𝗶𝘀 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀⚡

After another incredible season, @TheNatural_05 of @ASMonaco_Basket has been chosen by fans, media, team captains and head coaches as the MVP of the 2023-24 EuroLeague! pic.twitter.com/iFd7uPUJIo

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2024

Après avoir été dans le meilleur cinq majeur d’EuroLeague pour la quatrième année consécutive, en compagnie de Mathias Lessort, Mike James est cette fois-ci couronné du titre de meilleur joueur de la compétition. Bien que la Roca Team ne se soit pas qualifiée pour le Final Four, ce titre de MVP est un lot de consolation tout de même sympathique. James est d’ailleurs le premier américain à être auréolé de cette récompense depuis Anthony Parker en 2006 (et 2005), lorsque l’actuel GM du Magic évoluait au Maccabi Tel Aviv. Il succède à Sasha Vezenkov, ancien joueur de l’Olympiakos, qui a traversé l’Atlantique l’été dernier pour rejoindre les Kings.

Ce trophée, qui lui avait toujours échappé jusqu’à aujourd’hui, est assurément mérité pour le grand pote de Kevin Durant, qui venait souvent le voir jouer une fois la saison NBA terminée. Le natif de l’Oregon peut-il caresser l’espoir d’un retour dans la grande ligue ? L’avenir nous le dira, mais s’il reste à Monaco, c’est également une très bonne chose, pour lui comme pour le championnat Français.

Source : EuroLeague