Mathias Lessort dans l’équipe type de l’EuroLeague 2023-24 !

L’équipe type de la saison en EuroLeague est tombée, et la meilleure d’entre elles parle un peu français, étant donné que Mathias Lessort en fait partie. Et l’intérieur y est plutôt bien entouré.

C’est le back-to-back pour l’intérieur du Panathinaikos, lui qui a déjà fait partie du meilleur 5 majeur de l’EuroLeague la saison dernière lorsqu’il évoluait encore au Partizan Belgrade. Mathias Lessort a de nouveau eu cet honneur pour la seconde édition consécutive. Il est accompagné de son coéquipier Kendrick Nunn, ancien joueur du Heat et des Lakers, de Facundo Campazzo, passé par les Nuggets et aujourd’hui au Real Madrid, de Mike James, ancien coéquipier et ami de Kevin Durant chez les Nets, également passé par les Suns, et enfin Nigel Hayes-Davis, intérieur du Fenerbahçe, dont le nom est plus méconnu des fans de NBA. La deuxième équipe est composée de quelques autres noms familiers comme Lorenzo Brown et Wade Baldwin IV (Maccabi Tel Aviv), Mario Hezonja et Walter Tavares (Real Madrid) ou encore Kostas Sloukas (Panathinaikos).

💫𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗧𝗲𝗮𝗺💫

🔸Facundo Campazzo

🔸Mike James

🔸Kendrick Nunn

🔸Nigel Hayes-Davis

🔸Mathias Lessort pic.twitter.com/Mx8h5cISyr

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2024

𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗧𝗲𝗮𝗺

🔹Kostas Sloukas

🔹Mario Hezonja

🔹Walter Tavares

🔹Wade Baldwin IV

🔹Lorenzo Brown pic.twitter.com/Zsa2ragllH

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2024

Fort d’une saison à 13,7 points et 6,2 rebonds de moyenne, le Frenchy a été très solide à l’intérieur et s’est très vite rendu indispensable à la formation grecque. Il a même provoqué un total de 257 fautes, ce qui est tout simplement le plus haut total de l’histoire de la compétition. Après avoir assuré individuellement, le pivot aura également l’occasion de le faire collectivement lors du Final Four, qui se déroule du 24 au 26 mai à Berlin. Lessort y affrontera Fenerbahçe, pour une qualification en finale face à l’Olympiakos ou au Real Madrid. Quoi qu’il en soit, cette nomination individuelle est en tout cas très bon pour la confiance de Mathias Lessort avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, lui qui a de grandes chances de faire partie des 12 joueurs retenus par Vincent Collet pour partir à la conquête de la médaille d’or. Félicitations Mathias !