Après avoir notamment participé au Tournoi de Qualification Olympique en Chine début janvier, Alix Duchet a finalement renoncé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de 5 contre 5. La meneuse a contacté d’elle-même le staff de l’équipe de France pour annoncer son absence.

Malgré une victoire en Coupe de France, la saison fut compliquée pour la meneuse de 26 ans de Bourges. Atteinte d’un burn-out dont elle récupère tout juste, celle qui était censée occuper la place de meneuse titulaire pour la campagne olympique des Bleues ne sera finalement pas de l’aventure, comme elle l’a déclaré à la Fédération :

“J’ai beaucoup réfléchi, et j’ai dû me résoudre à prendre la décision de ne pas pouvoir participer à la campagne de préparation de l’Equipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C’est une décision mûrement réfléchie et difficile que je prends pour des raisons personnelles. J’ai averti le staff des Bleues il y a quelques semaines, et échangé avec Céline Dumerc et Jean-Aimé Toupane. Je les ai informés que je ne serai pas disponible pour cet été. Ils ont été compréhensifs et bienveillants à mon égard, je les en remercie.

Ce n’est pas un choix facile, c’est évident, mais je sais que c’est le meilleur pour moi. Je souhaite le meilleur aux Bleues pour cette campagne estivale, je serai leur première supportrice et j’espère que le résultat sera à la hauteur du talent de cette belle équipe.”