Finales de la Coupe de France 2024 : on y était, on vous raconte

Ce samedi, c’était journée de gala à l’Accor Arena à Paris. Quatre finales en une seule journée, les saisons de quelques-unes des meilleures équipes françaises en jeu, on allait quoi qu’il arrive avoir droit à du spectacle spectaculaire. Retour sur cette grosse journée de célébrations du basket français.

A quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, l’Accor Arena accueillait un ultime évènement basket avant de recevoir les Caitlin Clark, LeBron James et autres Joel Embiid : les Finales de la Coupe de France de basket. La journée commence à 9h avec la finale des U18 féminines dont on aura vu précisément 5 minutes et 13 secondes. La faute aux horaires de transilien mal indiqués et à un RER manqué à une minute près à cause d’un type qui bloquait le passage dans l’escalator en transportant un fauteuil de pêche. Peu professionnel, on reconnait. Dédicace tout de même à cette équipe de Mondeville qui triomphe de Montpellier dans le sillage de Genesia Mayele et ses 18 points et 16 rebonds, ça mérite sa mention.

Le très virtuose Aaron Towo-Nansi

Le temps d’aller chercher un seau de popcorn et de subir l’intervention de la fanfare locale qui nous envoie du Bruno Mars à fond dans le tuba et on passe à la finale des U17 garçons. L’ASVEL d’Oscar Wembanyama affrontait la jeune armada de Cholet, sous les yeux du grand frère, assis fièrement au premier rang. L’ASVEL, bien rentrée dans son match, avait commencé la partie en dominant son adversaire.

Puis je l’ai vu. J’essayais de ramasser tout le boxon fait par terre en shootant dans le seau de popcorn après un demi tour au poste suivi d’un gros tomar à deux mains de Joel Kamta (vous êtes sûrs qu’il n’a que seize ans ?), puis j’ai relevé la tête, et je l’ai vu. A vrai dire on l’a tous vu. Un jeune meneur d’à peine quinze ans qui a donné l’impression à toute la salle qu’il jouait au basket en professionnel depuis quinze ans. Aaron Towo-Nansi.

Interlude conversation de gradin :

– “C’est lequel du coup, le petit jeune dont ils parlaient avant le match, là ? Aaron Taureau-Nancy, c’est pas ça ? Il a quoi, 13 ans et demi ?”

– Towo-Nansi ? Ouais il va être bon lui, bah ça doit être le 93 de Villeurbanne. Celui tout en muscles qu’a dunké trois fois déjà non ?

– Bah attends on va regarder sur le tableau d’affichage… bah non c’est le 9 de Cholet apparemment.

– Leur petit meneur de poche là ? Non mais tu déconnes, il doit pas faire plus d’1m75 !”

En effet, Patrick. Ou Hubert. Ou Régis-Jeannot. C’est bien ce numéro 9, Aaron Towo-Nansi. Gardez le nom dans un coin de votre tête, vous pourriez le recroiser dans les années à venir. De toute façon, le gosse est déjà spécial.

Déjà, voir un jeune garçon d’1m73 collecter 5 rebonds en une mi-temps face à plusieurs colosses de plus de 2m, c’est spécial. Mais ajoutez sa défense sur l’homme qui donne mal au crâne, sa capacité à se créer son tir et surtout son handle complètement surréaliste, vous avez devant vous un des meilleurs prospects du basket français. Non mais par contre on insiste, le handle est complètement furieux et ferait câbler Pete Maravich. On n’ose même pas imaginer ce que ça pourrait donner après la poussée de croissance.

L’ASVEL était sur un début de comeback en lançant une zone presse

Aaron Towo-Nansi a vu ça, il a mis deux gros 3-points de suite, +20 Cholet, on en parle plus

21 points pour lui, il reste 15 minutes dans le match

C’est vraiment lui le méchant de l’histoire

— Céleste (@Bigcy_5) April 27, 2024

C’est sous l’impulsion du 2009 que Cholet a activé le rouleau compresseur. +5, +10, +15, + 20, on en parle plus. Bien secondé par le MVP de la rencontre Soren Bracq (31 points, 11 rebonds à 12/22 aux tirs et un trophée remis par Wemby), le jeune Aaron envoie 21 points et 4 interceptions à 50% au tir devant tout le monde. Victoire de Cholet, 85-63.

Basket Landes compte bien repartir avec le trophée de l’ambiance

Entre deux mouvements de foule créés par un Victor Wembanyama parti pisser, le match suivant se prépare.

Les tribunes se remparent de supporters plus impliqués, vêtus de blanc ou d’orange. La finale de la Coupe de France féminine entre Basket Landes et Bourges va commencer. Empêtré dans la tribune landaise, on m’oblige à enfiler un t-shirt blanc “impossible n’est pas landais”, on me rappelle la victoire au trophée des champions en début d’année et on me vend un parcours d’Euroleague qui n’était “pas si mal”. Le ton est donné, les supporters venus de Mont-de-Marsan ont… préparé un tifo, essayent de rallier à leur cause les supporters de la JDA venus en avance et engueulent les agents de sécurité qui essayent de leur demander de ne pas s’asseoir dans les escaliers. La ferveur est là, y’a rien à dire.

Le match est disputé. Bourges – qui vient de subir un upset retentissant au premier tour des Playoffs, en championnat, en s’inclinant face au septième – arrive à cette Finale de Coupe de France le couteau entre les dents. Les finitions Kyrie Irving-esque d’Alexis Peterson viennent répondre au jeu au poste de Kayla Alexander, aucune équipe ne prend trop d’avance, on se demande comment ça va se finir.

Finalement, gênée par les fautes, l’équipe de Kendra Chery et Luisa Geiselsoder s’est battue jusque dans les dernières minutes, mais à l’expérience, c’est bien la bande de Pauline Astier qui l’a emporté. Le jeu sur demi-terrain des Landaises était trop limité ce soir pour espérer mieux. Nouveau titre pour les tangos de Bourges, certainement pas le premier, et billet pour l’Euroleague remporté. Les joueuses landaises ont perdu ce soir mais, elles, sont qualifiées pour les demi-finales de Playoffs. C’est donc tout naturel qu’à la fin du match, les supporters sudistes se soient lancés dans une grande session chant : “On est en demis, on est en demis”. Note en TrashTalking, 13/10.

Alsace vs Bourgogne

Pour ce dernier match de la journée, on a eu droit à la SIG Strasbourg de Paul Lacombe face à la JDA Dijon de Vitali Chikoko. Pas l’affiche la plus excitante pour une Coupe de France, pas de Zaccharie Risacher, ni de Nadir Hifi, encore moins d’Elie Okobo, Victor Wembanyama était parti des tribunes depuis un bon moment mais eh, au moins y’a M. Pokora et Oli de Biflo&Oli en tribunes.

Il se peut qu’on ait regardé que la première mi-temps et qu’on ait passé la seconde devant le stand Playstation à parler à des joueuses de LFB venues assister au match précédent (“Maintenant tu travailles à TrashTalk ? Donc tu vas nous trashtalker dans tes articles c’est ça?”). On a même cru apercevoir Sidy Cissoko venu incognito. Sachez pour la culture que ce sont les bourguignons qui l’ont emporté sur le score de 83 à 70 après un immense run de 15-0 pour plier la rencontre (l’arrivée des alsaciens à 1h du matin la veille aidant bien). On fait la fête à Gueugnon et on célèbre avec la mascotte à Dijon.

Voilà qui conclue cette grosse journée Coupe de France à Bercy. Toujours un immense plaisir de retrouver l’ébullition de notre basket français, concentrée sur une seule et même journée où tout le monde met sa saison en jeu, des plus jeunes aux plus vieux. Félicitations à Mondeville, Cholet, Bourges et Dijon, nous on reviendra, hein ? On reviendra !