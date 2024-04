Aaron Towo-Nansi régale en finale U19 du Cholet Mondial Basket : 32 points… à seulement 15 ans (!!!)

Pour conclure un superbe weekend de Paques du côté de Cholet, où se tenait le désormais traditionnel Cholet Mondial Basket, tournoi U19 international, Cholet Basket affrontait la Chorale de Roanne en finale. Une défaite (en prolongation…) pour le centre de formation des Mauges, mais un jeune de l’Académie a crevé l’écran : Aaron Towo-Nansi, qui colle 32 points à seulement 15 ans (génération 2009). Un phénomène physique ? Non, il ne fait qu’1m75 !

Arrivé cet été au sein de l’Académie de Cholet Basket, en provenance de l’URB (Rennes) où il suscitait déjà beaucoup d’attention pour son niveau de jeu et sa précocité, Aaron Towo-Nansi n’a pas eu besoin d’un grand temps d’adaptation pour se hisser au meilleur niveau dans les Mauges. À tout juste 15 ans et 1m75, il a dominé individuellement la finale contre des jeunes de plusieurs années (et dizaines de centimètres) de plus. Devant 4000 personnes (pour un tournoi U19, quelle phrase de dingo) !

Aaron Towo-Nansi (@CB_officiel) en finale du Cholet Mondial Basket U19 (vs. Roanne) :

32 points (7/15 au tir, 15/19 LF)

2 rebonds

5 passes

2 interceptions

Il a tout juste 15 ans (2009 !!!) et mesure… 1m71 !

Un profil en or à suivre chez les U18 de Cholet Basket 🇫🇷 pic.twitter.com/nNQslthY7J

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) April 1, 2024

Note : il mesure bien 1m75, pas merci à l’auteur du tweet qui a pris en compte sa taille de la saison passée.

Ses qualités ? Un talent technique au dessus de la moyenne qu’il s’agisse de la percussion mais aussi du jeu de passe, et une gestion de son corps et des contacts juste impressionnante qui poussent les défenseurs – bien plus grands – à provoquer de nombreuses fautes. Sa lecture du jeu lui permet de très souvent trouver une solution logique à l’action en cours. En gros ? Une petite pépite que Cholet Basket peut être très fier d’avoir recruté, surtout quand on connait la qualité de formation du club. Il faut lui laisser le temps de travailler son jeu encore quelques années, mais les bases sont plus qu’excellentes.

Aux gens qui habitent en région parisienne, ou qui souhaiteraient voir évoluer l’Académie et Aaron (et d’autres profils prestigieux, notamment Soren Bracq) d’ici la fin de saison, sachez que Cholet Basket jouera la finale de la Coupe de France U17 à l’Accor Arena le 27 avril à 14h.

Source : Cholet Mondial Basket, Ouest-France