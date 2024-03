Tidjane Salaün colle 18 points contre Saint-Quentin, un match de PATRON !

Après l’élimination en Basketball Champions League, Tidjane Salaün et Cholet Basket sont désormais focalisés sur le championnat de France. Objectif ? Pour la pépite des Mauges, continuer à soigner sa cote en vue de la Draft 2024. Cela passe notamment par la qualification en Playoffs, et donc par une victoire contre Saint-Quentin ce soir, à la Meilleraie. Spoiler : Tidjane a été énorme !

Cholet Basket en Playoffs, histoire de faire kiffer le public rouge et blanc tout en challengeant les joueurs au maximum… une belle perspective, qu’il faut toutefois aller chercher, car rien n’est moins assuré alors que le championnat de France entame sa dernière ligne droite. Avant de se focaliser sur la prestation de Tidjane, point classement : Cholet et Saint-Quentin, égalité de bilan (13-12). Pas besoin d’en rajouter, vous avez sans doute saisi l’enjeu du match. Une victoire ? 6e place assurée pour CB. Allez, place à la partie de balle au panier !

Déjà chaud d’entrée, le bonhomme. Trois points sur extra-passe, puis interception sur la remise en jeu du SQBB et gros dunk des familles. 5 points enchaînés en 15 secondes, la salle kiffe et nous aussi. Une fois de plus, l’envie est là. Elle se matérialise bien sûr en défense, mais aussi et surtout en attaque, ou le prospect prend ses drives sans hésiter et décale parfaitement le ballon pour trouver les copains ouverts. Une entame parfaite !

5 points de suite pour Tidjane Salaün 🔥🔥🔥

Le gros 3, puis interception et tomar des familles. On KIFFE !

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) March 23, 2024

Ce que l’on note : Tidjane occupe une place bien plus centrale dans le jeu qu’à l’accoutumée. Positionné face au panier, il touche la balle en permanence et ose plus. Très bon point, sa réserve offensive sur les rencontres antérieures ayant pu nous frustrer un poil, quand on connaît le talent du garçon.

Le bon timing qui permet à Tidjane de filer au dunk 🫡@CB_officiel x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/8uXtSwi9yK

— SKWEEK (@skweektv) March 23, 2024

Lorsque le T’ fait son retour sur le parquet, Cholet est un peu plus dans le dur collectivement. La communication défensive est mauvaise, Saint-Quentin en profite. Plus difficile de s’exprimer quand le jeu est rythmé par l’adversaire. La présence (imposante et positive) de Neal Sako dans la raquette choletaise empêche également Salaün de trouver des coupes vers le cercle. À la mi-temps, TS compile 7 points, 1 rebond, 1 passe, 1 interception à 3/7 au tir… et 4 pertes de balle. La défense active du SQBB chipe plutôt efficacement. Au score, pas de changement.

Retour de vestiaire ? Les intentions du frangin de Janelle sont toujours intactes. Percussion, rebond, et surtout ÉNORME alley oop ! L’agressivité provoque logiquement les fautes, et l’énergie apportée notamment par Tidjane permet à Cholet de recoller à quelques longueurs. Il colle son deuxième triple de la soirée sur la tronche de Mathis Dossou-Yovo, MVP de Pro B en titre. Il en est à 14 points, la soirée est superbe. La Meilleraie est en feu, Cholet passe devant !

Volonté apparente de montrer comment bien fermer le couvercle 🧑‍🍳@CB_officiel x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/bZlFPuPSnT

— SKWEEK (@skweektv) March 23, 2024

CETTE SÉQUENCE 🫠🫠🫠

Le panier n’est pas accordé @CB_officiel x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/PtwfF55NLr

— SKWEEK (@skweektv) March 23, 2024

La fin de match s’annonce bouillante. Tidjane est omniprésent, provoque passage en force et s’offre des passages sur la ligne des lancers à répétition. On parlait pour le match contre Tofas de sa prestation la plus aboutie que nous ayons vus. C’est désormais celle-ci. Ce dingo se permet même une ultime interception pour TUER le match, clutch clutch clutch !!! Victoire de Cholet, 73-69 !

TIDJANE QUI DONNE SUR CE STEAL + DUNK 🔥🔥🔥

18 ans who? 🤩@CB_officiel x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/EOPlrpfSmX

— SKWEEK (@skweektv) March 23, 2024



18 points à 7/16 au tir dont 6/6 au lancers, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, du clutch, de l’envie, du bonheur. On a ADORÉ, on en veut PLUS !