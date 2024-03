Elles l’ont fait ! Pour la première fois depuis 10 ans, la France aura une équipe présente au Final Four de l’EuroLeague féminine. Les filles de Villeneuve d’Ascq ont réussi à triompher avec autorité de Miskolc (Hongrie), au Game 3 décisif. Magnifique !

Quel match, quelle saison ! L’ESBVA-LM ne s’arrête plus. Hier soir, le club du Nord a validé avec brio son ticket pour le Final Four de l’EuroLeague féminine. Depuis Bourges en 2014, aucun club français n’avait réussi cet exploit. C’est désormais chose faite, grâce à un fantastique match des joueuses de Rachid Meziane.

🤩 𝑯 𝑰 𝑺 𝑻 𝑶 𝑹 𝑰 𝑸 𝑼 𝑬 🤩

✍️ Nos Guerrières continuent d’écrire l’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗨 𝗖𝗟𝗨𝗕 en se qualifiant pour la première fois pour le 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗨𝗥 de l’@EuroLeagueWomen ! 🔥🤩#AllezLesGuerrières 🔴⚪ #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/ejbgLvHlpw

En tête dès le début de partie grâce à un départ canon (14-0) doublé d’une pénurie d’adresse des adversaires, Villeneuve d’Ascq a ensuite maîtrisé le match sans rien laisser de côté. Une partie presque finie d’entrée de rencontre ? Non, car les Hongroises ont tenté le retour en fin de premier quart-temps. La rébellion a vite été gérée par les visiteuses, qui ont pu compter sur un trio Janelle Salaün (16 points, 7 rebonds, 2 interceptions), Kamiah Smalls (18 points, 6 rebonds, 2 passes) et Kariata Diaby (15 points, 12 rebonds) en feu complet. On passe en vif la dédicace à la famille Salaün, qui a certainement du se régaler avec les grosses performances de Janelle et de Tidjane hier en Coupe d’Europe.

Depuis Bourges 2014 (Endy Miyem, Céline Dumerc pour ne citer qu’elles), aucun club français n’avait réussi à aller aussi loin sur le plan Européen. À l’époque, le Tango n’avait pas fait mieux qu’une quatrième place. Possiblement organisé sur les terres de l’ESBVA-LM (ce qui serait une première depuis 26 ans en France), le Final Four fera s’affronter Prague contre les Nordistes, et un derby Turc entre Fenerbahce et le CBK Mersin. Rendez-vous en tout cas le 12 avril pour la demi-finale !

