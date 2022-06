C’est officiel ! Annoncé par les deux co-propriétaires du club rhodanien, le retour de Nando de Colo en France est un superbe coup de l’ASVEL. En engageant une pointure du basket européen, l’équipe de Tony Parker et Nicolas Batum affiche clairement ses intentions à l’échelle continentale. Désormais, il faudra compter sur Lyon pour mettre l’ambiance en EuroLeague.

Wow, quelle signature ! A 35 ans, le meneur français n’a décidément pas envie de se ranger. En fin de contrat avec le club turc de Fenerbahce, Nando de Colo a donc choisi de s’engager avec l’ASVEL. Pour le club de Tony Parker, l’opération est d’une ampleur quasi inédite. Pourquoi ? Et bien parce que l’on parle tout simplement de l’arrivée d’un MVP d’Euroleague – saison régulière ET final four – en 2016. Les moyennes dans la compétitions sont d’ailleurs carrément canon : 15,6 points, 2,8 rebonds et 3,6 passes décisives de moyenne en 9 saisons jouées. Quand on connait l’objectif des Lyonnais de devenir une place forte du basket en Europe, le choix apparaît comme tout à fait logique. Avec un tel leader qui pose ses bagages dans le coin, le groupe tout entier pourra profiter d’un boost d’expérience non négligeable et surtout du talent en barres d’un poste 1 génie du dribble et de la passe… le tout pendant les deux prochaines saisons.

❗️ Recrutement 2022-2023 LDLC ASVEL a le plaisir d’annoncer la signature de @NandoDeColo pour les 2 prochaines saisons. 👉 https://t.co/j4HOqNCzJo#LDLCASVEL pic.twitter.com/JemWBl3gRg — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 30, 2022

Pour Nando, c’est aussi et surtout l’heure du retour en France. Formé au glorieux Cholet Basket et MVP de Pro A avec le club des Mauges en 2008, le poste 1 est drafté par les Spurs avec le 53e choix de la Draft 2009 puis tout de suite renvoyé en Europe à Valence. Le garçon se plaît beaucoup et s’épanouit comme un roi sur le vieux continent. Il répondra à la sonnette de Gregg Popovich en 2012 quand ce dernier l’appellera pour étoffer les Spurs, mais l’expérience sera peu concluante et il sera échangé aux Raptors à l’hiver 2014. Pendant ce temps là, les choses vont bon train avec l’équipe de France puisque Nando est sacré champion d’Europe en 2013, un titre historique dans l’histoire du basket tricolore. En NBA pourtant, les choses ne s’améliorent pas sensiblement et malgré le regain de moral lié à l’arrivée au Canada, le bonhomme souhaite retourner en Europe. La volonté de Toronto de faire le faire rester en Amérique n’aura pas triomphé. Ce choix sera le bon pour NdC, qui rejoint le CSKA Moscou – un des plus grands clubs d’Europe – pour enfin y faire exploser tout son talent aux yeux de la planète basket. Vainqueur de l’EuroLeague en 2016, il réitère l’exploit en 2019 tout en étant le leader de la formation russe. Après deux ans de contrat à Fenerbahce en Turquie, c’est donc une sorte d’ultime challenge que Nando s’offre avec Lyon. Bien sûr, tous les fans français de balle orange pourront aussi aller le voir jouer dans les salles de Betclic Élite, la régalade ultime.

Merci @NandoDeColo d’avoir cru en notre projet. On rentre dans une nouvelle ère.. En 2013, on a gagné ensemble le 1er titre de champions d’Europe de l’histoire de l’équipe de France. En 2023, j’espère qu’on pourra remporter le premier titre euroleague de l’histoire avec l’ASVEL. — Tony Parker (@tonyparker) June 30, 2022

En voilà, une superbe nouvelle pour le basket français. Quoi de mieux de voir Nando de Colo retourner au pays pour représenter un des plus gros clubs de l’Hexagone à l’échelle européenne ? Non franchement, on signe direct. En plus, le signal est bon puisque le bonhomme se rapproche de Paris à deux ans des JO. Ouais, on est heureux là… mais la Free Agency nous attend, alors on file.

Source : ldlcasvel.com