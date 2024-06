Vainqueur de la JL Bourg en finale de L’EuroCup, le Paris Basketball avait obtenu le droit de jouer l’EuroLeague la saison prochaine. La direction du club parisien a confirmé que l’équipe jouerait bien la compétition reine en Europe en 2024-25.

Il y aura officiellement trois clubs français en EuroLeague la saison prochaine. Après Monaco et l’ASVEL, c’est Paris Basketball qui, par le biais d’un communiqué, a confirmé sa participation. Le club de la capitale avait obtenu ce droit grâce à sa victoire en finale de l’EuroCup, sauf que la participation en EuroLeague, c’est un coût et une logistique à assurer derrière. David Kahn, président du Paris Basketball, a en tout cas confirmé au journal l’Equipe la participation du club à l’édition 2024-25.

« Eric Schwartz (le propriétaire principal) et moi en avons beaucoup parlé. Le défi est que n’étant pas actionnaires de la compétition, nous n’avons pas accès aux mêmes revenus que les autres. Mais sur l’aspect sportif, c’était important de jouer l’EuroLeague la saison prochaine. Nous sommes vigilants sur les conséquences financières mais pour nos fans, nos partenaires et toutes les personnes impliquées dans ce projet, ç’aurait été décevant de ne pas prendre cette décision. »

C’est donc une année de premières pour le Paris Basketball. Six ans après sa création, le club a décroché ses premiers trophées avec la Leaders Cup et l’EuroCup. Par la même occasion, ce sera la première fois que le club participe à l’EuroLeague, et sur le plan national, c’est aussi une excellente nouvelle puisque la France aura donc trois possibilités de goûter au plus haut niveau européen !

Source texte : l’Equipe