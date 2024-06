Avec Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher est l’autre prospect français qui a de très bonnes chances d’être sélectionné en premier choix de la Draft NBA 2024. Cela valait bien une présentation complète de la pépite de Bourg !

À quelques jours de la Draft 2024, qui sera commentée en direct sur la chaîne Twitch de TrashTalk la soirée du mercredi 26 juin, il est l’heure de se pencher en détails sur certains cracks à venir. Et avec une touche très française dans cette cuvée 2024, on se penche tout de suite sur Zaccharie Risacher ! Est-ce qu’il sera numéro 1 de la Draft ? Et va-t-il jouer chez les Hawks par conséquent ? Peut-on le retrouver chez les Spurs avec Wemby ? Entre points forts, points à améliorer et CV complet, voici le profil de Zaccharie Risacher !