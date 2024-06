Si vous désirez vous organiser en vue des Jeux olympiques, lisez attentivement les lignes qui vont suivre. On parle de basket 3×3, et vous trouverez ci-dessous absolument toutes les infos concernant le tournoi olympique. Horaires, match-ups, fonctionnement, on vous dit tout, et y’a plus qu’à apprendre tout ça par cœur, pour pouvoir supporter, entre autres, nos deux Équipes de France !

Dates : du 30 juillet au 5 août inclus

du 30 juillet au 5 août inclus Lieu : Place de la Concorde à Paris

Place de la Concorde à Paris Les équipes féminines engagées : France, États-Unis, Allemagne, Australie, Canada, Chine, Azerbaïdjan, Espagne

France, États-Unis, Allemagne, Australie, Canada, Chine, Azerbaïdjan, Espagne Les équipes masculines engagées : France, États-Unis, Lituanie, Lettonie, Serbie, Pologne, Chine, Pays-Bas

Le fonctionnement

Les équipes jouent toutes les unes contre les autres, soit sept matchs. A l’issue de ces sept matchs les équipes classées 1 et 2 sont qualifiées pour les demi-finales. Les équipes classées 3, 4, 5 et 6 disputent un play-in (4 contre 5 et 3 contre 6) pour accéder aux demi-finales. Les équipes classées 7 et 8 sont éliminées.

Le programme, jour par jour

30 juillet

17h30 : États-Unis vs Allemagne (F)

18h : Australie vs Canada (F)

18h35 : Lituanie vs Lettonie (H)

19h05 : Pays-Bas vs Chine (H)

21h : Azerbaïdjan vs Espagne (F)

21h30 : France vs Chine (F)

22h05 : France vs Pologne (H)

22h35 : États-Unis vs Serbie (H)

31 juillet

17h30 : Australie vs Allemagne (F)

18h : Canada vs Chine (F)

18h35 : Lettonie vs Pays-Bas (H)

19h05 : Serbie vs Chine (H)

21h : France vs Espagne (F)

21h30 : États-Unis vs Azerbaïdjan (F)

22h05 : France vs Lituanie (H)

22h35 : États-Unis vs Pologne

1er août

9h : Chine vs Australie (F)

9h30 : Allemagne vs Canada (F)

10h05 : Pays-Bas vs Serbie (H)

10h35 : Chine vs Lettonie (H)

12h30 : France vs Azerbaïdjan (F)

13h : États-Unis vs Australie (F)

13h25 : Lituanie vs Pologne (H)

14h05 : France vs Pays-Bas (H)

18h : Chine vs Espagne (F)

18h30 : Allemagne vs Azerbaïdjan (F)

19h05 : Lituanie vs États-Unis (H)

19h35 : Chine vs Pologne (H)

21h30 : Etats-Unis vs Espagne (F)

22h : France vs Canada (F)

22h35 : France vs Serbie (H)

23h05 : États-Unis vs Lettonie (H)

2 août

9h : Allemagne vs Chine (F)

9h30 : Australie vs Azerbaïdjan (F)

10h05 : Lituanie vs Chine (H)

10h35 : Pologne vs Pays-Bas (H)

12h30 : Australie vs Espagne (F)

13h : France vs États-Unis (F)

13h35 : Pays-Bas vs Lituanie (H)

14h05 : France vs Lettonie (H)

17h30 : Azerbaïdjan vs Chine (F)

18h : Canada vs États-Unis (F)

18h35 : France vs Etats-Unis (H)

19h05 : Lettonie vs Serbie (H)

21h : Espagne vs Canada (F)

21h30 : France vs Allemagne (F)

22h05 : Pologne vs Serbie (H)

22h35 : Chine vs États-Unis (H)

3 août

17h30 : Canada vs Azerbaïdjan (F)

18h : Espagne vs Allemagne (F)

18h35 : France vs Australie (F)

19h05 : Chine vs États-Unis (F)

21h30 : play-in 1 (F)

22h05 : play-in 2 (F)

4 août

17h30 : France vs Chine (H)

18h : Lettonie vs Pologne (H)

18h35 : Serbie vs Lituanie (H)

19h05 : États-Unis vs Pays-Bas (H)

21h30 : play-in 1 (H)

22h05 : play-in 2 (H)

5 août

17h30 : demi-finale 1 (F)

18h : demi-finale 1 (H)

18h30 : demi-finale 2 (F)

19h : demi-finale 2 (H)

21h : match pour le bronze (F)

21h30 : match pour le bronze (H)

22h : finale (F)

22h30 : finale (H)

Le bracket