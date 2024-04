Des nouvelles de ce bon vieux Nando De Colo, et des nouvelles plutôt sympathiques. Le Français est d’abord devenu le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, avant de s’imposer très très largement avec l’ASVEL contre Valence (98-69).

Il y a un an, nous avions déjà publié un article identique. Le meneur français avait dépassé Juan Carlos Navarro pour monter sur la deuxième marche du podium… avant de se faire dépasser par Mike James, depuis devenu numéro 1. Bis repetita hier soir, le deuxième rang est maintenant re-sécurisé.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que le petit événement de la soirée intervienne. Avec trois lancers-francs à tirer dans le premier quart-temps, Nando de Colo inscrit ses 4 454è, 4 455è et 4 456è points en carrière en EuroLeague. Vassilis Spanoulis dans le rétro… et Mike James déjà à 145km/h sur l’autoroute d’en face.

💫 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 : Sur ces 3 lancer-francs, @NandoDeColo dépasse Vassilis Spanoulis et devient ainsi le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague ! 🤩#SKWEEKLive #EveryGameMatters pic.twitter.com/3MckyZ0tMD

— SKWEEK (@skweektv) April 4, 2024

Mais Nando De Colo peut se targuer d’être le meilleur marqueur de l’histoire des Coupes d’Europe… tout court. Début février, le Villeurbannais avait dépassé le grec Nick Galis au classement qui comprend aussi l’EuroCoupe.

Désormais, les deux meilleurs marqueurs de l’histoire de l’EuroLeague sont actifs et… jouent en Betclic Élite! Le pote de Kevin Durant et le meneur de l’ASVEL sont tout en haut, plus d’Espagnol en vue, et on avoue que ça nous fait secrètement plaisir.

Source texte : Euroligue