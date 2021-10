Elie Okobo et les NBAers de France s’éclatent en EuroLeague : encore un perfect hier soir, ça commence à causer

Victorieux respectivement du Panathinaikos et du CSKA Moscou, l’ASVEL et l’AS Monaco ont offert une soirée parfaite au basket français. Pour accomplir ces exploits, les deux équipes ont pu compter sur leurs anciens de NBA et notamment un certain Elie Okobo.

Déjà vainqueurs en milieu de semaine, nos deux représentants d’EuroLeague avaient fort à faire ce vendredi soir. Au programme, la réception du CSKA Moscou pour la Roca Team et un déplacement périlleux sur le terrain du Pana pour le champion de France en titre. Pourtant, en ce samedi matin, c’est bien avec deux nouvelles victoires au compteur que le basket tricolore se réveille. Pour cela, il aura fallu batailler et surtout frapper au bon moment pour achever deux ogres du basket européen. On commence par l’ASVEL qui devait survivre à l’ambiance bouillante de l’Olympic Indoor Hall d’Athènes. Porté par un Elie Okobo intenable (35 points et 13/19 au tir dont 5/7 du parking !) et un Kostas Antetokounmpo précieux, le club présidé par Tony Parker prenait rapidement les devants dans ce match, sans pour autant réussir à créer un gros écart au score. Avec un seul point d’avance au moment d’entrer dans le money time, on aurait pu craindre le pire mais Okobo, encore lui, prenait les choses en main pour mettre la tête du champion de Grèce sous l’eau. Deuxième victoire de la semaine pour l’ASVEL après son succès contre le CSKA Moscou mercredi.

L’octuple champion d’Europe, justement, avait envie de se rattraper sur le parquet du club princier. Après une première mi-temps à sens unique en faveur des coéquipiers de Kenneth Faried (oh une vieille connaissance), la Roca Team se rebiffait et retournait comme une crêpe une équipe russe qui se délitait totalement. Monaco, qui a compté jusqu’à 21 points de retard, va finalement coller un 58-28 rien que sur la seconde période pour infliger une deuxième défaite made in France au CSKA. Les héros du jour : Donta Hall en mode héros masqué sous les panneaux (17 points, 10 rebonds à 8/9 au tir), Danilo Andjusic mais aussi un Mike James reboosté après la pause (et probablement revanchard vu son passif avec le club russe) ou encore un Dwayne Bacon qui est passé par toutes les émotions pour sa première sous le maillot monégasque.

🤯 La #RocaTeam signe une remontée exceptionnelle pour faire tomber le @cskabasket⚡️Les Roca Boys n’ont jamais rien lâché et décrochent une 2️⃣ème victoire cette semaine en @EuroLeague 👏 pic.twitter.com/PkIqntH56A — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) October 29, 2021

Deux matchs, deux grosses performances et deux exploits pour nos clubs français qui reprennent des couleurs sur la scène européenne. Pour le trois à la suite c’est la semaine prochaine avec la réception de Kazan pour l’ASVEL et le déplacement sur le terrain de l’Olympiakos pour Monaco.