Le proprio des Nets Joe Tsai s’exprime sur le dossier Kyrie Irving : « J’espère qu’il se fera vacciner le plus vite possible »

Poussifs en ce début de saison avec un bilan de trois victoires pour trois défaites, les Nets auraient bien besoin d’un Kyrie Irving pour décoller, lui qui n’est pas dans le groupe aujourd’hui suite à son choix de ne pas se faire vacciner. Une situation qui embête forcément un peu le proprio de la franchise Joe Tsai, qui espère toujours voir Uncle Drew franchir le pas.

La situation, on la connaît. Non vacciné pour le moment, Kyrie Irving ne peut pas participer aux matchs à domicile de Brooklyn. Les restrictions COVID qui sont actuellement en place dans la ville de New York empêchent en effet Uncle Drew de rentrer au Barclays Center, et la franchise de Joe Tsai a ainsi décidé de l’écarter du groupe histoire que l’équilibre de l’équipe ne soit pas perturbé par un Irving qui joue seulement à mi-temps. Une décision prise suite à des discussions entre le proprio, le manager général Sean Marks, l’entraîneur Steve Nash et le coaching staff, et probablement aussi les superstars Kevin Durant et James Harden. « Kyrie a ses croyances et je respecte ça. Mais on devait prendre une décision en tant qu’équipe, car ce n’était pas tenable pour nous » a notamment déclaré Tsai pour expliquer ce choix plutôt compréhensible de la part des Nets. Ce dernier a récemment accordé une interview à Ohm Youngmisuk d’ESPN où il revient justement sur cet épisode et sur la manière dont il voit la suite concernant le dossier Kyrie Irving. Avant même la décision des Nets d’écarter Uncle Drew, Joe Tsai avait rappelé les grosses ambitions de Brooklyn et l’importance de se faire vacciner. Une position qui n’a évidemment pas changé chez le propriétaire des Nets.

« J’espère que Kyrie pourra faire partie de l’équipe, et du projet à long terme de Brooklyn. Mais je ne vais pas parler d’extension. Je pense qu’on doit faire face à une question immédiate concernant sa capacité à jouer cette saison, et j’espère qu’il se fera vacciner le plus vite possible. »

Joe Tsai a mis les moyens pour permettre aux Nets d’avoir l’équipe la plus cheatée possible dans le but de gagner un titre NBA. Forcément, l’absence de Kyrie Irving change un peu la donne. Non pas que Brooklyn n’a pas les moyens de jouer les premiers rôles sans lui, mais on voit bien en ce début de saison qu’Uncle Drew manque aux Nets, surtout avec un James Harden qui commence seulement à revenir à son meilleur niveau. Le dossier de Kyrie continue donc de planer au-dessus de la franchise new-yorkaise, surtout quand vous avez des manifestations en soutien à Irving devant le Barclays Center comme ce fut le cas lors du match d’ouverture des Nets à la maison. Et la situation ne semble pas prête de se régler sachant qu’on ne possède aucun signe indiquant une potentielle vaccination d’Irving ou une prochaine levée des restrictions à New York. De plus, si l’on en croit Joe Tsai, le proprio n’a pas échangé avec Kyrie depuis la décision des Nets d’écarter Uncle Drew du groupe. La franchise de Brooklyn a tenté de convaincre Kyrie avant le camp d’entraînement mais elle est désormais passée à autre chose. Et s’il respecte le choix d’Irving de ne pas se faire vacciner, Tsai a tout de même du mal à comprendre les raisons qui expliquent la décision de son joueur.

« Selon moi, ce n’est pas une question de croyances. Je pense qu’il faut regarder les faits. C’est de la science. […] Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau ouvrir l’économie, les gens peuvent se retrouver, voir des matchs dans un Barclays Center rempli, et c’est parce que les personnes sont vaccinées. C’est juste un fait. »

Alors que ça parlait d’extension de contrat durant l’intersaison, le futur de Kyrie Irving aux Nets est plus que jamais incertain aujourd’hui. Est-ce qu’un transfert pourrait avoir lieu à l’avenir ? C’est un scénario qu’on ne peut pas écarter, mais Joe Tsai espère avant tout revoir Uncle Drew sous le maillot de Brooklyn.

