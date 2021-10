LaMarcus Aldridge intègre le club des 20 000 points en carrière : une belle ligne au palmarès pour le roi du midrange

LaMarcus Aldridge a profité de son excellent match contre les Pacers pour garnir un peu plus son palmarès personnel. L’ailier-fort de 36 ans a officiellement dépassé les 20000 points en carrière !

La barre mythique des 20000 points, ils ne sont pas si nombreux à l’avoir franchie et LaMarcus Aldridge était bien parti pour ne pas y arriver. Retraité des parquets en avril dernier à cause d’un problème au cœur, l’intérieur avait stoppé le compteur à 19951 pions plantés en carrière. Finalement apte pour le service et de retour au sein de l’armada des Nets, le roi du midrange a repris sa marche en avant. Avant le match de cette nuit contre Indiana, il ne manquait que dix petits points à LMA pour intégrer le fameux club, autant dire qu’on touchait au but. Mission réussie pour l’ancien Blazer qui a sorti une très grosse performance pour aller aider Kevin Durant et James Harden à terrasser les Pacers. 21 points (à 10/16) et 8 rebonds en sortie de banc pour Aldridge et une nouvelle ligne à son palmarès puisqu’il est devenu le 48ème joueur à atteindre les 20000 points en carrière. L’histoire retiendra que c’est sur un long deux-points totalement open (où est Torrey Craig ?) qu’est venue la délivrance. Selon NBA Stats France, LaMarcus Aldridge intègre donc un groupe prestigieux et ils ne sont que six actuellement dans la Ligue à en avoir fait de même : LeBron James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Chris Paul et, bien sûr, le duo Kevin Durant/James Harden.

There was unfinished business for @aldridge_12. The moment he hit 20,000 points 🎥 pic.twitter.com/ARV8ueZgEs — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 30, 2021

🎖️ #NBA75 | LaMarcus Aldridge est devenu, cette nuit, le 𝟒𝟖𝐞 joueur NBA à atteindre la barre des 20 000 points en carrière. Ils ne sont que 𝟔 à être encore en activité : LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook et Chris Paul. 🔝🚂 pic.twitter.com/XlwBTUM91j — NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) October 30, 2021

Avec 12 points et 5 rebonds de moyenne en 20 minutes et des pourcentages très propres au tir (64%), Aldridge est en train de prouver qu’il n’a rien perdu de ses qualités. Même s’il est encore sur courant alternatif au scoring (1 point puis 23, puis 9, 6 et finalement 21), LaMarcus a tout pour s’imposer comme un des meilleurs remplaçants de la Ligue et une pièce essentielle dans la course au titre des Nets. Alors que Kyrie Irving est toujours absent, on sent qu’il y a la place pour gratter quelques responsabilités supplémentaires en attaque, surtout que James Harden n’est pas encore au top de sa forme. Sans Uncle Drew, et avec un Blake Griffin qui patauge, LMA peut-il s’imposer comme la troisième option de Brooklyn ? S’il joue comme cette nuit, ils n’auront sans doute pas à le regretter.

LaMarcus Aldridge a dépassé le cap des 20000 points cette nuit contre Indiana et il ne compte pas s’arrêter là. Galvanisé par ce retour sur les parquets, l’ancien des Spurs en redemande et on se doute bien qu’il a d’autres objectifs en tête. Un petit stop par la bijouterie en juin prochain, par exemple ?

Source texte : NBA Stats France