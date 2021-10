Scottie Barnes n’en finit plus d’impressionner : nouvelle mixtape face au Magic, le gamin n’a pas le temps

Lors de la Draft NBA 2021, les Raptors avaient surpris leur monde en sélectionnant Scottie Barnes avec leur quatrième choix en lieu et place de l’attendu Jalen Suggs, finalement drafté par le Magic. Cette nuit, lors du premier Toronto – Orlando de la saison, Scottie a confirmé que c’était plutôt un bon choix.

Si Jalen Suggs a brillé en lâchant le meilleur match de sa jeune carrière (21 points en 30 minutes), Barnes – lui – n’en finit plus d’impressionner. Déjà bien convaincant sur les cinq premières rencontres des Dinos, le produit de Florida State a particulièrement brillé dans ce gros clash de rookies. Les stats du garçon ? 21 points, 9 rebonds, 1 contre, 2 interceptions pour seulement une petite perte de balle, le tout à 9/14 au tir, 1/2 du parking et 2/2 aux lancers-francs. C’est propre, beaucoup trop propre pour un débutant qui découvre seulement le monde des grands, même s’il y avait évidemment beaucoup de gamins en face sachant qu’on parle du Magic d’Orlando. Mais Magic ou pas, il y a tout simplement des signes qui ne trompent pas. La confiance qu’il possède dans son petit shoot, l’intensité qu’il amène des deux côtés du terrain, son coast-to-coast à la… Scottie Pippen et juste sa manière globale de jouer, sans trop réfléchir. On parle d’un rookie de 20 piges qui vient de disputer seulement son sixième match en NBA, et parfois on a déjà l’impression de voir un daron sur le terrain tellement il est solide, autant physiquement qu’à travers son jeu. Si Barnes s’est surtout illustré en première mi-temps contre le Magic (19 de ses 21 points), il a encore laissé une grosse impression et les fans de Toronto – sous le charme – n’ont pas hésité à scander des « Scottie est meilleur ! » en référence au choix des Raptors de sélectionner Barnes au lieu de Jalen Suggs.

Quand même assez hallucinant de voir le niveau de confiance et les initiatives prises par Scottie Barnes en moins de deux semaines chez les pros. Des pull-up tellement confiants. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2021

Cette nouvelle performance de Scottie Barnes est clairement dans la continuité de ce qu’il a montré en Summer League, puis en présaison, puis en ce début de régulière. Alors que Pascal Siakam est toujours absent, Barnes tourne à des moyennes de 17,7 points, 8,3 rebonds, 2,2 passes décisives à 55,6% au tir en 35 minutes de jeu et six titularisations. Attention Spicy, y’a un gamin qui ne rigole pas et qui pourrait bien te pousser vers la sortie un jour. Cerise sur le gâteau, Scottie a déjà inscrit son nom dans l’histoire de la franchise des Raptors, lui qui est devenu seulement le deuxième rookie à atteindre la barre des 100 points au bout de six matchs joués. L’autre ? Non, ce n’était pas Vince Carter, mais un certain Damon Stoudamire en 1995-96. Cette saison-là, Mighty Mouse avait terminé Rookie de l’Année. Vu comme c’est parti, Scottie Barnes pourrait bien avoir un destin similaire.

« C’est incroyable ce qu’il fait sur le terrain. Il dunke en transition, il trouve ses partenaires, il défend. Il fait tout pour nous et nous aide à gagner. »

Lourd ce petit. Très lourd. Scottie Barnes impressionne en ce début de saison et continue de monter en puissance match après match. Quelque chose nous dit que les Raptors ne regrettent pas de l’avoir sélectionné à la place de Jalen Suggs…