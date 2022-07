Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Atlanta Hawks et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Hawks d’Atlanta et de Trae Young.

La situation des Hawks

# Pourquoi les Hawks iraient chercher KD ?

Parce que depuis deux saisons quelque chose se trame à Atlanta. De l’ambition, couplée à de la déception la saison passée après une incroyable story en Playoffs 2021, et aujourd’hui les Hawks frappent clairement à la porte du FC Contender, portés par un Trae Young très bien parti pour claquer une carrière unique. Dans ces conditions Atlanta doit passer un cap, et avec l’arrivé de Dejounte sur le backcourt, celle de KD contre un package comprenant des jeunes joueurs doués mais dont les Hawks semblent – de base – ne pas être opposés à se séparer représenterait une masterclass totale en terme de gestion. Trae Young + Dejounte Murray + Kevin Durant, ça claque non ?

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Trae Young – Dejounte Murray

Déjà, on l’a dit plus haut, l’idée serait surtout de créer un incroyable Big Three, et jusqu’à preuve du contraire un Big Three ne se compose pas de deux personnes. Trae Young est absolument inbougeable car il est le présent et le futur des Hawks, représentant également l’image d’une franchise qu’il a remis en haut de l’affiche il y a un peu plus d’un an. L’obtention de Dejounte Murray contre deux pêches et une noix de cajou est une dinguerie locale et Dejounte est un quasi MIP sortant et donc en pleine explosion. En somme, si KD devait rejoindre les Hawks ce serait pour jouer avec ces deux-là, point, à la ligne. Et ça tombe bien car malgré tout Atlanta possède quelques autres arguments dans d’éventuelles négos avec Brooklyn.

# Quels joueurs des Hawks pourraient attirer l’attention des Nets ?

De’Andre Hunter, Onyeka Okongwu, John Collins

De la jeunesse, de la défense, du potentiel, de la polyvalence (et John Collins). On est un peu méchant avec Jojo car il est encore jeune (24 ans) et a parfois montré que dans un rôle moindre dans une hiérarchie il pouvait être un soldat incroyable. De’Andre Hunter et Onyeka Okongwu restent les deux pièces les plus intéressantes à aller chercher à Atlanta car encore plus jeunes et probablement plus dotés en potentiel. Le premier est un two-way player qui ne demande qu’à faire exploser son talent, le deuxième s’est mangé deux premières saisons compliquées à cause des blessures mais a montré à chacune de ses apparitions qu’il avait de quoi devenir un joueur qui compte. Bref, de la jeunesse, de la défense, du potentiel, de la polyvalence (et John Collins).

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Sept picks sur les deux prochaines drafts mais peu de premiers tours (deux), donc pas forcément ce qui pèsera le plus dans la balance. Quoiqu’il arrive le peu de picks en possession des Hawks partira à Brooklyn en cas de trade, parce qu’on n’a rien sans rien.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Hawks :

John Collins

DeAndre Hunter

Sharife Cooper

A.J. Griffin

3 premiers tours de Draft

John Collins c’est une obligation, question de salaire, et ça fera l’occasion pour les Hawks de s’en débarrasser. Pas contre lui hein, Johnny a beaucoup donné à sa franchise depuis sa Draft, mais JC semble juste ne pas être dans les petits papiers pour le futur. De’Andre Hunter, parce que les Nets veulent de la jeunesse et de la belle jeunesse si possible. Pas d’Okongwu histoire de garder quand même une pépite à la maison mais en contrepartie deux très jeunes joueurs que l’on ajoute au package : Sharife Cooper et AJ Griffin. Le premier est incroyablement excitant mais restera freiné quoiqu’il arrive par la présence de Trae Young, qui plus est avec l’arrivée de Dejounte, et le second est peut-être le tiret qui pourrait faire pencher la balance en faveur d’un trade puisque selon pas mal d’observateurs AJ Griffin pourrait bien être l’un des steals de cette Draft si ses genoux le laissent tranquille.

Note de faisabilité : 5/10

Kevin Durant du côté d’Atlanta ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD les Hawks savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?