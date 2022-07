Pendant la saison régulière, les fenêtres internationales ne hument pas vraiment la NBA. Toutes les sélections sont obligées d’envoyer leurs équipes B pour se battre pour une place à la Coupe du Monde mais, l’été, la donne n’est pas la même, puisque les NBAers sont au taquet pour arracher leur ticket pour la prochaine grande échéance mondiale. Shai Gilgeous-Alexander, comme beaucoup d’autres, n’est pour sa part pas venu pour rigoler, et il a fait mordre la poussière à ses adversaires.

Pour sa première sélection en équipe nationale avec les adultes, Shai Gilgeous-Alexander ne voulait pas se louper. Et le Canada, actuellement 18ème au ranking mondial FIBA derrière le Venezuela, a pour but de montrer que le pays est en train de devenir une vraie place forte du basket mondial. Pour cette fenêtre on a donc sorti le grand jeu, et on a appelé un paquet de garçons présents dans des rosters NBA la saison passée. Kelly Olynyk, Dwight Powell, le cousin de SGA Nickeil Alexander-Walker, et à leurs côtés, des joueurs bien référencés sur le vieux continent comme les frères Scrubb, bien connus du public de Betclic Elite. Pour le premier match, les feuilles d’érable affrontaient la République Dominicaine de Rigoberto Mendoza et Gelvis Solano. Oui Rigoberto, un Roberto rigolo qui a vite déchanté quand il a vu l’ouragan Shai arriver vers lui. SGA n’a évidemment fait qu’une bouchée des Dominicains avec 32 points à 50% au tir dont un beau 6/11 du parking, 5 rebonds et 5 passes en un peu plus de 29 minutes. Monsieur Timide a mis le pays en week-end forcé et l’île s’appelle la République Dominicale depuis cinq jours. Trois nuits plus tard, on enchaînait avec les Îles Vierges (de talent) de Miguel Angel Lopez Jr. et Earl Willard Baker. Encore des noms amusants de chef de cartel et d’écrivain britannique raté qui ont pris cher. 24 points à 11/13 au tir en ne tirant que deux lancers pour Shai, le tout en un peu moins de 20 minutes. Le match sera plié très vite et se finira avec 46 puntos d’écart en faveur du Canada : n’entrez pas, c’est une vraie boucherie. Avec deux victoires, les Canadiens demeurent invaincus (6-0) et prennent une belle option sur la qualif’ à la Coupe du Monde. Encore merci Shai Gilgeous-Alexander, on espère te revoir sous le maillot rouge bientôt parce que c’est tout simplement un plaisir pour les yeux.

32 Points 🤝 32 Efficiency Canada and @okcthunder guard Shai Gilgeous-Alexander put on a show for his home fans! 🇨🇦 📺 Watch live games + extended highlights

➡️ https://t.co/uy6Q0SJVJP #FIBAWC#WinForCanada x @shaiglalex pic.twitter.com/PlUlhTGnRK — FIBA (@FIBA) July 3, 2022

Si on reste en Amérique, les États-Unis n’ont, eux, toujours pas décidé d’envoyer la grosse équipe pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Team USA n’a pas besoin de All-Stars pour choper son billet, du coup elle a décidé d’envoyer son équipe W. Une équipe réserve qui ressemble un peu aux Warriors de 2017-18 avec Quinn Cook et Jacob Evans, puis aussi avec Langston Galloway et Justin Jackson. Les garçons font le boulot, JJ a d’ailleurs été le meilleur marqueur de Team USA contre Porto Rico et Jose Alvarado avec 26 puntos. En Amérique du Sud, le meneur des Nuggets Facundo Campazzo continue de faire danser les défenses aux côtés du nouveau joueur du Jazz Leandro Bolmaro avec l’équipe d’Argentine. Peu de tirs pris pour Facu, mais une efficacité folle qui lui vaut une belle moyenne de 24 points et 5,5 passes sur l’été. Ajoutez à ça des assists de malade, et vous avez de quoi retourner tout Buenos Aires. Mais en Europe, on a aussi des NBAers qui font le boulot. En France, Theo Maledon a sorti deux gros games, avec notamment 15 points à 72% en 18 minutes et un très beau ratio +/- de 35, dans une performance propre toute en puissance hier contre la Hongrie. Plus à l’est, tout le monde n’a d’yeux que pour Luka Doncic. Le Slovène n’a eu aucune pitié pour la Croatie et la Suède. 21 points à 43% de réussite, 8 rebonds et 10 passes sur la tête des copains à Bojan Bogdanovic, et 31 points à 50% au tir, 10 rebonds et 6 passes sur le paquet de Krisprolls. Simple, efficace. Enfin simple non, puisque Luka a décidé de profiter de la fenêtre pour bosser sur de nouveaux moves. Le garçon nous cale des hooks tranquillou bilou désormais, et se permet même de les poster sur son Insta avec un jeu de mots mi-drôle mi-foireux.

Les NBAers prennent du plaisir sur ces fenêtres, restent en forme tout en aidant leur pays à se qualifier à l’une des plus grandes échéances mondiales. Si certains pouvaient rester sur cette lancée pour la présaison et le début de la saison prochaine, ce ne sont pas les fans qui vont dire non.