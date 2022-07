Annoncés sur le départ, Kevin Durant et Kyrie Irving sont pour le moment toujours des joueurs de Brooklyn. Si les fans du monde entier s’attendent à deux trades XXL dans les prochains jours, les Nets pourraient faire durer le suspense. Mais jusqu’à quand ?

Depuis la demande de trade de Kevin Durant, c’est la folie en NBA et la machine à rumeurs est lancée à pleine puissance. Kyrie Irving aux Lakers, les envies de KD pour la suite, quid de Ben Simmons, il y a de quoi discuter à table pendant des heures sur le futur de la franchise au maillot noir. Le futur justement, il devrait s’écrire grâce aux contreparties obtenues dans les deals de Durant et Irving voire Benny s’il est échangé lui aussi. On parle de Russell Westbrook (si Kyrie file aux Lakers), de quelques jeunes talents et surtout d’une montagne de picks de draft pour compenser ceux qui sont partis à Houston dans le trade de James Harden. Le décor est planté, les cibles sont de choix, reste à connaître le nom des franchises qui auront offert le plus beau panier garni à Sean Marks. Des deals qu’on espère voir arriver rapidement car la Free Agency semble désormais figée en attendant de connaître le verdict de ces dossiers bouillants. Si les fans veulent voir l’oiseau bleu en feu, côté Brooklyn on n’a visiblement pas envie de se presser. L’idée est de trouver la meilleure contrepartie possible et Sean Marks n’a aucune raison de dire oui au premier coup de fil reçu. Selon Brian Lewis du New York Post, les Nets seraient prêts à jouer la montre, quitte à faire durer les deux dossiers jusqu’au… camp d’entraînement !

« Avec quatre années restantes sur le contrat de Durant, et Kyrie Irving ayant activé la dernière année de son contrat, les Nets ont un moyen de pression et ont l’intention de l’utiliser. » […] « Les Nets auraient laissé entendre que s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, cela pourrait bien s’éterniser jusqu’au camp d’entraînement. »

On rappelle que les camps d’entraînement sont généralement programmés fin septembre, environ un mois avant le début de la saison. On pourrait donc avoir plus de deux mois d’attente pour avoir le fin mot de l’histoire ? On est évidemment sur du bruit de couloir et surtout cette rumeur paraît un peu grosse. Sean Marks a-t-il vraiment envie d’avoir deux joueurs qui n’ont aucune envie d’être là au moment de la reprise ? On dirait plutôt un petit coup de pression à la concurrence pour rappeler qui a le lead dans ce dossier et s’assurer que les offres seront bien à la hauteur. Kevin Durant pourrait bien rapporter le plus gros jackpot jamais vu en NBA et le GM a bien l’intention d’en faire sa poule aux yeux d’or. L’horloge tourne et la balle est bien dans le camp des franchises intéressées.

Kevin Durant et Kyrie Irving encore à Brooklyn au moment de la reprise ? Les Nets seraient visiblement prêts à en arriver là s’ils n’obtiennent pas satisfaction cet été. Sean Marks nous sortirait-il un joli coup de bluff ?

Source texte : New York Post / Brian Lewis