Les plans ont changé. Initialement discrète quant à la présence ou non du numéro deux de la Draft à la Summer League, la franchise d’Oklahoma City avait récemment annoncé que ce dernier ne jouerait que lors du tournoi de Vegas, à l’instar des autres rookies draftés par la franchise. Mais cette nuit, oui, les plans ont bel et bien changé. Face au Jazz, le prospect de Gonzaga fera finalement ses débuts dès ce soir (3h heure française) sous les couleurs d’Orlando du Thunder. Sortez le pop-corn, les choses sérieuses vont vraiment commencer !

Il y a des news qui donnent le smile. Alors qu’hier encore nous pensions devoir attendre afin de voir Chet Holmgren déplacer sa grande carcasse sur un parquet NBA, c’est avec une hype immense que nous nous réveillons ce matin. Car retenez bien cela : nous assisterons dès cette nuit aux débuts de la jeune star d’Oklahoma City. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais sans une agréable surprise, la taille du jeune Américain a même été réévaluée. Auparavant mesuré à 2m13, il semblerait que Chet culmine en réalité à 2m16. Une information pas si anecdotique que cela, puisqu’elle pourrait signifier que l’ex-MVP des championnats du monde U19 n’a toujours pas fini de grandir… Oh boy. Quoiqu’il en soit, Chet sera attendu au tournant. Présenté comme LE freak de la cuvée 2022, il ne fait aucun doute que la première prestation du bonhomme sera scrutée dans les moindres détails. Car même si nous aussi on aime beaucoup Tacko Fall, il faut dire que le Jazz n’aura pas de quoi rivaliser. Les premiers vrais tests pour Chet seront plutôt du côté de Memphis, où son ex-coéquipier en équipe nationale Kenneth Lofton Jr. proposera une résistance, notamment physique, bien plus intéressante à observer, avant de se mesurer à Paul Reed, intérieur remplaçant des Sixers qui a déjà fait ses preuves en NBA.

Changement de dernière minute : il semblerait que les rookies soient finalement présents demain pour le premier match de cette Summer League de Salt Lake City face au Jazz. Dans 24h, Josh, Chet & Co joueront ensemble, pour la première fois sous le maillot du Thunder. Hâte. https://t.co/8It7bIVGFv — Oklahoma City Thunder France (@OKCThunderFR) July 4, 2022

Autour d’Holmgren, l’effectif du Thunder sera donc assez mouvant. Pendant que Shai Gilgeous-Alexander s’éclate avec le Canada, nous aurons dans un premier temps la chance de profiter de l’association éphémère du pivot avec Josh Giddey lors des trois matchs dans l’Utah. Car comme Aleksej Pokuševski (dont la morphologie nous rappelle étrangement quelqu’un), le sophomore australien ne sera présent qu’à l’occasion de ces quelques rencontres, et non à Vegas. Dans un second temps, même s’il faut compter sur eux dès ce soir, les rookies seront à l’inverse plus sollicités lors de la compétition officielle. Et parmi eux ? Notre Ousmane Dieng national ! Premier Français sélectionné lors de la Draft 2022, en onzième position, le natif de Villeneuve-sur-Lot fera lui aussi ses débuts à Salt Lake City. Jalen Williams, pick 12 du Thunder, sera lui aussi de la partie, tout comme son quasi-homonyme Jaylin Williams, choix numéro 34 de la franchise. Enfin, et même si on ne voudrait pas vous inquiéter, à en croire le roster annoncé par Oklahoma City il semble que Théo Maledon ne participera pas aux prochains matchs dans l’Utah. Victorieux de la Hongrie (81-40) avec l’Équipe de France hier soir, le jeune meneur n’a pour l’instant plus d’échéance au niveau national avant août. Sera-t-il présent à Las Vegas ? Pour l’instant, impossible de savoir, mais il faut avouer que ça ne sent pas bon…