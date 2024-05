Victor Wembanyama, rookie de l’année et top 3 du classement DPOY : un exploit unique en NBA !

L’exercice rookie de Victor Wembanyama continue de tutoyer les sommets. Au lendemain de la réception du trophée de Rookie de l’année à l’unanimité, Wemby termine à la deuxième place de la course du Défenseur de l’année. Du jamais-vu.

Immense avec les Minnesota Timberwolves tout au long de l’année, Rudy Gobert a bien mérité sa quatrième récompense en carrière. Mais derrière lui, c’est un Français qui squatte le podium des meilleurs défenseurs. Et en tant que rookie, Wembanyama entre encore un peu plus fans les gros bouquins de records.

Les rookies présents sur le podium du DPOY se comptent sur les doigts d’une main. Ou plutôt juste sur deux doigts. Manute Bol avait lui aussi terminé second en 1985-86, grâce à son incroyable capacité à contrer des ballons. Et 38 ans plus tard, Victor Wembanyama devient le deuxième rookie de l’histoire de la NBA à répéter l’exploit.

Mais la différence, c’est que Manute Bol était un spécialiste de la défense, et son jeu offensif était loin d’être au même niveau. Le pivot avait terminé à la cinquième place du trophée de Rookie de l’année en 1986, loin derrière Patrick Ewing. Victor Wembanyama est l’unique joueur pouvant se targuer d’avoir empoché le ROY et un podium du DPOY dans la même saison. Zinzin.

D’autant que la deuxième place de Wemby n’est pas due à ses résultats collectifs, les Spurs étant parmi les pires bilans de la ligue. Individuellement, on pourrait oser avancer qu’il est peut-être l’athlète le plus impressionnant. Meilleur conteur de la ligue (3,6 contres de moyenne) avec douze matelas d’avance sur la concurrence, son impact à San Antonio est difficilement quantifiable.

Bref, Victor Wembanyama continue de casser du record à gogo. Le seul sophomore (joueur de deuxième année) à remporter la DPOY ? Alvin Robertson en 1985-86… déjà avec les Spurs. C’est noté pour plus tard, on ne sait jamais.

