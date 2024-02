Après sa performance historique sur le plan statistique face aux Lakers, Victor Wembanyama a forcément été au centre des questions posées aux joueurs après le match. Pour LeBron James, le phénomène des Spurs n’a aucune limite. Validé par le King, ça en dit quand même un poil.

That kid is SPECIAL!! 👽

— LeBron James (@KingJames) February 24, 2024

Poser une ligne statistique historique de précocité et de difficulté, face à l’un des plus grands joueurs de tous les temps. C’est ce que Victor Wembanyama a réussi malgré la défaite, contre les Lakers de LeBron James. Un match à 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres. À 20 piges. Les mots viendraient presque à manquer quand on prend en considération le fait que seulement 15 joueurs dans l’histoire de la NBA ont réussi un tel exploit. Forcément, LeBron est très admiratif du jeune et lui prédit une carrière sans aucune limite.

“Il n’a aucun plafond. Il peut faire ce qu’il veut dans sa carrière. J’ai l’impression qu’il aime le jeu. Qu’il travaille dur. C’est l’impression de l’extérieur. J’ai déjà dit il y a longtemps à quel point je le trouvais spécial, et c’est aussi simple que ça.” – LeBron James

Après l’avoir frôlé face aux Kings, Victor Wembanyama franchit donc une nouvelle étape avec ce five-by-five réussi. La suite ? Un quadruple double ? Sans doute que oui, tant le jeu peut paraître insolent de facilité pour le rookie des Spurs. En attendant, le Français est de son côté plus concentré sur le résultat collectif – une défaite – que sur l’aspect impressionnant de sa performance. Même quand on lui précise en conférence de presse qu’il est le seul joueur avec Michael Jordan a envoyer 5 interceptions et 5 contres sur deux matchs d’affilée.

“Je me demande si Jordan l’a fait dans des victoires, et non des défaites. Pour moi, la performance est secondaire. J’espère qu’on pourra regarder cela dans le futur et voir ça comme un gros match, mais aujourd’hui, je ne peux pas être satisfait d’une défaite.” – Victor Wembanyama.

Dans la lignée des propos de Gregg Popovich, qui a expliqué à Benjamin Moubèche qu’il se cognait pas mal des statistiques tant que Victor jouait bien. Un esprit au top, des performances aussi. Que demander de plus ? Que tout ça continue encore très longtemps, bien sûr.

Le 5×5 de Victor Wembanyama a-t-il une importance particulière aux yeux de Gregg Popovich ? « Tu ne me connais pas très bien. Je me fiche de ses stats, tant qu’il joue bien et intelligemment. »

(Notons pour les livres d’Histoire que je savais que j’allais me faire rembarrer,… https://t.co/aNgo2X5NVy pic.twitter.com/z9xDBS3PjI

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) February 24, 2024

Source : ESPN, @BenjaminMoubech via X