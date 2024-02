Sekou Doumbouya s’engage avec la Chorale de Roanne jusqu’à la fin de la saison

Disparu des radars depuis son passage en G League la saison passée, Sekou Doumbouya a trouvé un club pour rebondir. L’ailier s’est engagé avec la Chorale de Roanne jusqu’à la fin de la saison.

Que le temps passe vite ! Il y a tout juste 5 ans, Sekou Doumbouya rejoignait la NBA en tant que 15ème pick avec une flatteuse réputation et des grands espoirs. Mais après des passages sans saveur du côté des Pistons ou encore des Lakers, le natif de Conakry n’avait eu d’autre choix que de tenter sa chance en G League en 2022, avec l’espoir d’un appel d’une franchise NBA. Deux ans plus tard, c’est du côté de l’Hexagone qu’on retrouve Sekou. Un temps annoncé du côté des Mets 92, il va finalement renforcer la Chorale de Roanne. Le club a annoncé officiellement son arrivée via un communiqué.

C’est signé ✍🏿@sekou_doums s’engage jusqu’à la fin de la saison avec la @ChoraleRoanne 🔵⚪

L’ailier fort franco-guinéen étrennera son numéro 4️⃣5️⃣ ce samedi à Vacheresse en match amical 🆚 @SCBVG

Le communiqué officiel ➡️ https://t.co/50SL0H697U#ChoraleNation #BetclicELITE pic.twitter.com/jgMtpN2On6

— Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) February 23, 2024

À 23 ans, Sekou Doumbouya se voit offrir une nouvelle chance de montrer son talent sur les parquets et il a là une opportunité en or de relancer sa carrière. Sur le site officiel de Roanne, il a offert sa première déclaration :

“Je suis très content d’être à Roanne. J’aime l’atmosphère qui règne ici avec le groupe, et j’ai ressenti une bonne alchimie avec le coach depuis mon arrivée. Je suis surtout très content de pouvoir rejouer et d’apporter mon aide à l’équipe.” – Sekou Doumbouya

17ème de Betclic Elite, la Chorale de Roanne aura bien besoin d’un coup de pouce pour espérer éviter la relégation. Le club a annoncé que le joueur devrait disputer ses premières minutes avec sa nouvelle équipe dès aujourd’hui en amical et il sera qualifié pour la prochaine rencontre de championnat face à Strasbourg.

Source texte : Chorale Roanne Basket