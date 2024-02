Opéré du pied, Patrick Williams met un terme à sa saison

Et un grand blessé de plus du côté de Chicago ! Alors que Lonzo Ball et Zach LaVine squattent déjà l’infirmerie pour plusieurs mois, c’est désormais au tour de Patrick Williams de les rejoindre. L’ailier va se faire opérer du pied, mettant ainsi fin à sa saison.

La saison dernière, on s’était dit que voir Patrick Williams en tenue pendant 82 matchs était un signe extrêmement positif pour Chicago. Enfin, P-Dub allait pouvoir montrer tout son potentiel sur la durée et enfin passer ce cap qu’on attendait de sa part. Malheureusement, les vieux démons ont la vie dure et c’est un Patrick Williams limité à 43 matchs qui s’apprête à mettre un terme à sa saison 2023-24. The Athletic nous a en effet appris cette nuit que le joueur devait se faire opérer du pied.

Rah… de belles promesses pour Patrick Williams, quelques gros flash hyper intéressants et… paf.

Voilà un timing particulièrement mauvais, à la fois pour la franchise et pour le joueur. Chicago, neuvième à l’Est, perd un cadre de sa rotation dans la course aux Playoffs (même si celui-ci était déjà out depuis un mois). Pour Williams c’est aussi problématique car celui-ci arrive au bout de son contrat rookie et il n’a pas encore été prolongé par Chicago. Il sera intéressant de voir ce que décide la direction des Bulls cet été le concernant. Le potentiel est indéniable, il pourrait devenir un 3&D élite sur la durée mais il y a pas mal de bobos et des performances comme souvent en montagnes russes. Patrick Williams tournait cette saison à 10 points et 3,9 rebonds de moyenne en 27 minutes. Quel montant pourra-t-il aller chercher cet été sur le marché ? Le joueur étant free agent protégé, les Bulls auront la main sur le dossier pour s’aligner sur toutes les offres extérieures.

