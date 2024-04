Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 28 avril, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 4 gros matchs au programme dont deux sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Sixers (1,49) – Knicks (2,55)

21h30 : Mavs (1,40) – Clippers (2,80)

1h : Pacers (1,24) – Bucks (3,80)

3h30 : Suns (1,95) – Wolves (1,80)

POUR VOTRE PREMIER PARI, JUSQU’À 100€ DE PARIS GRATUITS À RECEVOIR !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu’à 100€ (bonus maximum, avec 5€, 10€ ou 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 225€ sur votre compte, soit un gain de 125€, si ça se passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits jusqu’à 100€ qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Anthony Edwards compile au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes (2,25) : au top de sa forme, Anthony Edwards est en train de donner une leçon aux Phoenix Suns. S’il a pu avoir un coup de moins bien lors du Game 2, on fait confiance à Ant Man pour sortir encore un gros match ce soir. 20 points, 5 rebonds et 5 passes, ce sont des standards qu’il a atteint à deux reprises sur les 3 matchs de la série. La seule fois où il a raté c’était par manque de points, et c’est pas vraiment dans les habitudes du bonhomme.

Le combiné à tenter

Les Pacers gagnent contre les Bucks & les Suns sauvent l’honneur face aux Wolves (2,42) : sans Giannis Antetokounmpo ni Damian Lillard, les Bucks se retrouvent désossés avant de rendre visite à Indiana pour la deuxième fois de suite. Les Pacers ont une autoroute pour enfoncer leurs rivaux. Un poil plus incertain, on mise sur l’amour propre des Suns et leur combativité pour éviter le sweep. Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal va falloir mettre les mains dans la boue.

Une petite folie pour finir ?

Joel Embiid compile 30 points, 10 rebonds et 5 passes contre les Knicks (3,50) : Philly ne peut y croire qu’avec un Jojo qui domine, et ici on l’imagine bien sortir encore les gros chiffres devant son public.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne