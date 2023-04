Le pari spécial NBA Sunday : 105€ à gagner avec un Jalen Brunson taille patron face aux Wizards

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 2 avril, la saison régulière 2022-23 bat son plein (et bientôt sa fin) et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont toujours présentes avec treize matchs au programme dont plusieurs en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

19h : Hornets (8,50) – Raptors (1,08)

Hornets (8,50) – Raptors (1,08) 21h30 : Bulls (2,15) – Grizzlies (1,72)

Bulls (2,15) – Grizzlies (1,72) 21h30 : Wolves (1,05) – Blazers (11,50)

Wolves (1,05) – Blazers (11,50) 21h30 : Nets (1,27) – Jazz (3,95)

Nets (1,27) – Jazz (3,95) 0h : Hawks (1,67) – Mavericks (2,25)

Hawks (1,67) – Mavericks (2,25) 0h : Knicks (1,11) – Wizards (7,20)

Knicks (1,11) – Wizards (7,20) 0h : Magic (1,18) – Pistons (5,20)

Magic (1,18) – Pistons (5,20) 0h : Kings (1,05) – Spurs (10,50)

Kings (1,05) – Spurs (10,50) 1h : Rockets (5,80) – Lakers (1,15)

Rockets (5,80) – Lakers (1,15) 1h : Thunder (2,80) – Suns (1,46)

Thunder (2,80) – Suns (1,46) 2h : Cavs (1,10) – Pacers (7,50)

Cavs (1,10) – Pacers (7,50) 2h : Bucks (1,50) – Sixers (2,70)

Bucks (1,50) – Sixers (2,70) 2h30 : Nuggets (1,73) – Warriors (2,15)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Jalen Brunson plante 25 points, prend 3 rebonds et fait 5 passes face aux Wizards (2,05) : les Knicks reçoivent les Wizards cette nuit dans une rencontre à priori déséquilibrée. New York est quasiment en Playoffs, Washington devrait sauf surprise les mater à la télé. Pour la rencontre de ce soir, Julius Randle est toujours blessé, ce qui veut dire que Jalen Brunson aura les mains bien remplies pendant tout le match. Le seul vrai risque ici c’est surtout un blowout car les Wizards seront privés de leurs trois leaders : Beal, Porzingis et Kuzma.

LE COMBINÉ À TENTER

Les Bucks assurent à la maison face aux Sixers, les Hawks enfoncent des Mavs en back-to-back (2,50) : écrasé à domicile par Boston il y a quelques jours, Milwaukee a pris un sévère coup sur la tête mais la franchise du Wisconsin n’a pas le temps de cogiter avec la venue des Sixers de Joel Embiid. On imagine bien un Giannis Antetokounmpo revanchard pour ce match, surtout face à un rival pour le MVP. Côté Géorgie, on mise sur des Hawks toujours irréguliers mais qui ont l’avantage de la fraicheur face à des Mavs en back-to-back et plus que jamais menacés d’une saison sans Playoffs. Petit duel Luka Doncic – Trae Young, on dit pas non.

UNE PETITE FOLIE POUR FINIR ?

Mikal Bridges continue de scorer comme Kevin Durant avec minimum 34 points contre le Jazz (3,15) : monstrueux depuis son arrivée à Brooklyn, Mikal Bridges nous sort une fin de saison assez extraordinaire, surtout sur le plan offensif. Première option des Nets, l’ailier transpire la confiance et il aligne les cartons depuis un moment. On mise sur une nouvelle flambée de l’ancien Sun ce soir. 34 points, c’est un total qu’il a atteint deux fois sur les quatre derniers matchs.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

