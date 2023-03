C’était le choc de la nuit, pour beaucoup (sauf pour les fans des Sixers) une répétition de la prochaine Finale de Conférence à l’Est. Mais il n’y a finalement pas eu de match et les Bucks sont repartis de Boston avec les fesses bien rouges.

Le match aura en fait duré douze minutes. 34-26 Celtics après un quart-temps, Jaylen Brown notamment est en feu mais en face ça répond plutôt pas mal, et tout ça annonce un duel équilibré, miam-miam.

Sauf que dix minutes plus tard les Bucks ont littéralement volé en éclat.

Boston continue de rentrer environ 150% de ses tirs, de près comme de loin, Milwaukee souffre, boîte, souffle, et rate environ 150% de ses tirs. L’agrégé en maths que je suis a compris, l’écart grimpe et monte très vite jusqu’à 30 points, déjà, match terminé merci bonsoir. Giannis et sa bande paraissent émoussés par le rythme des matchs qui s’enchainent, les Celtics un peu moins, certainement du fait d’un calendrier un chouïa moins dense ces deux dernières semaines, et du postulat “match de la nuit pour envoyer un message à la concurrence” on passe à celui de “poker face, on ne montre rien et on lâche le match, ça reste la saison régulière”.

Au final et après notamment un troisième quart dominé une fois de plus par les locaux, les Bucks s’inclineront 141-99, sale sale sale, mais restent évidemment leaders à l’Est avec deux victoires d’avance sur leur bourreau du soir, ce qui devrait logiquement suffire pour garder le lead jusqu’à la fin de la saison puisqu’on rappelle que Milwaukee perd finalement assez rarement. Pour les Celtics ? Jayson Tatum a été phénoménal de facilité (40 points à 12/18 dont 8/10 de loin et 8/8 aux lancers), Jaylen Brown en a rajouté 30 à 13/20, et on se dit que même le Shaq période Celtics en aurait collé 50 cette nuit tellement les vannes étaient ouvertes (56% au tir et plus de 50% du parking)

Une bonne raclée comme ils en ont pris peu, mais parfois ça remet les idées en place. En tout cas les Bucks sont prévenus, à Boston tout est en place pour les Playoffs et aucun cadeau ne sera fait jusqu’en juin.