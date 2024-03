Pourtant en retard de 22 points en début de money time, les Cavs ont réussi un exploit phénoménal en retournant les Celtics, meilleur bilan de toute la NBA, dans un dernier quart-temps fou. La série victorieuse de Boston prend fin.

Quel match ! Longtemps en tête et promis à la victoire après un gros run en fin de troisième quart-temps, les Celtics ont perdu pied du côté de Cleveland. Les Cavs, pourtant privés de Donovan Mitchell puis d’Evan Mobley en cours de match ont livré une prestation héroïque pour rattraper plus de 20 points de retard en seulement 9 minutes.

Le héros du match ? Pas Darius Garland ni même Jarrett Allen mais bien Dean Wade, alias le meilleur D-Wade de l’histoire des Cavs (c’est qui Flash ?). Limité à seulement 3 petits points sur les 36 premières minutes, l’ailier-fort a livré un récital d’adresse en plantant 20 points dans le money time, à 100% au tir dont un 5/5 de loin ! Le joueur en profite pour réussir sa meilleure performance en carrière au scoring (23 points).

Dean Wade leads the @cavs in a THRILLER in The Land! 🙌

🔥 23 PTS (career-high)

🔥 6 3PM

🔥 8 REB pic.twitter.com/fmY5iryDqK

— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 6, 2024

pic.twitter.com/7PjcTwtpJF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2024

En face, Boston s’est littéralement fait dessus avec un dernier quart-temps cataclysmique. Incapables de tuer le match, les hommes de Joe Mazzulla ont repris leur vieille (et mauvaise) habitude de tout miser sur le tir à distance pour sauver la patrie. Pas de bol, ils ont enchainé les briques dans le money time (0/8). Sur un and one de Porzingis, Boston a pourtant failli sauver sa peau mais un certain Dean Wade allait encore passer par là pour définitivement s’imposer comme l’homme du jour à Cleveland. Sur un shoot raté de Garland, Wade s’envole pour claquer le putback de la victoire ! Jayson Tatum ratera le dernier shoot pour Boston. Soirée à deux visages pour l’ailier, transcendant avant la pause et passé totalement à côté de sa seconde mi-temps.

Dean Wade’s game winner. LEGEND.@deanwade3232 | #LetEmKnow pic.twitter.com/RRRBxRbqCy

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 6, 2024

Pour Cleveland, c’est une gigantesque victoire face au leader de la NBA malgré l’absence de ta superstar (Mitchell) et de plusieurs cadres (Mobley en cours de match mais aussi Max Strus était out). Sans compter qu’il a fallu remonter un énorme déficit sur une courte période de temps. Un match référence pour espérer finir la saison en beauté.

Côté Boston, c’est un choke en règle, il n’y a pas d’autre mot. On vient de le dire, le match était dans la main des Celtics et ceux-ci se sont arrêtés de jouer. On va pas tirer sur une équipe qui vient d’enchainer 11 victoires de rang quand même mais ce craquage doit servir de leçon. Comme face à l’équipe C des Lakers il y a quelques semaines, les Celtics se sont peut-être vu trop beaux et Cleveland est venu punir leur suffisance. Le genre de fin de match interdite dans un mois, lorsque les Playoffs et les choses sérieuses débuteront.