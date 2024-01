Le gros choc de la nuit a finalement accouché d’une souris. Fatigués après leur match au couteau de la veille face aux Wolves, les Celtics ont tout simplement implosé à Milwaukee, face à une équipe des Bucks en démonstration. Giannis Antetokounmpo et ses copains retrouvent le chemin de la victoire et envoient un gros message à la concurrence

Pour la feuille de stats de ce massacre, c’est par ici.

Entre des Celtics sûrs de leur force et des Bucks toujours aussi irréguliers, on avait tendance à penser que Boston avait la bonne tête du favori pour ce choc au sommet de la Conférence Est. L’occasion peut-être pour Jrue Holiday de fêter son retour dans le Wisconsin avec un succès.

Raté.. mister les vacances et ses coéquipiers ont tout simplement pris l’eau de toutes parts, coulant dès le début de la rencontre face aux assauts de Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo puis Brook Lopez. Incapables de faire le moindre stop face à une équipe bouillante, les Celtics n’y arrivent pas non plus en attaque, bien gênés par des Bucks plus tenaces qu’à l’accoutumée. En totale maitrise, les Bucks mènent déjà de 18 points après 12 minutes et la seule satisfaction côté Boston reste ce highlight de Brissett.

Oshae Brissett flies in for the JAM 🔨 pic.twitter.com/See2MUFFPb

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 12, 2024

Les rotations commencent et Milwaukee enfonce le clou avec un Bobby Portis possédé ou peut-être devrait-on dire prime Chris Bosh car la différence était infime sur le parquet. Le pitbull est à l’origine d’un 25-0 pour Milwaukee avec Giannis Antetokounmpo. Les 3-points tombent de tous les côtés, tous les duels sont remportés les Daims. +37 à la pause pour Milwaukee, qui compte alors deux fois plus de points que Boston ! Pardon ?!

Bobby Portis ends the 1Q with back-to-back buckets 🔥 pic.twitter.com/C3wG40Sptu

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 12, 2024

Voyant que son équipe n’arrive à rien et pour préserver ses cadres, Joe Mazzulla agite alors le drapeau blanc. Le coach de Boston débute la seconde mi-temps avec ses remplaçants et ne renverra plus ses titulaires en jeu. Pas d’énergie à perdre dans une raclée. On se demandait si la déroute pouvait alors prendre une tournure historique pour les verts du Massachussetts mais les remplaçants de Boston ont su sauver les meubles et même réduire l’écart face au bout du banc de Milwaukee pour diminuer (un peu) le sentiment de massacre.

Au classement, les Celtics restent largement leaders à l’Est (29-9) devant leur adversaire du jour (26-12). Boston tentera de rebondir ce samedi à domicile face aux Rockets alors que Milwaukee enchainera avec la réception des Warriors, également samedi.