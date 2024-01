Portés par un Kyrie Irving des grands soirs, les Mavs ont mis fin à la belle série de victoires des Knicks cette nuit à Dallas. Après cinq succès de rang, OG Anunoby a enfin connu la défaite sous son nouveau maillot.

Pour la feuille de stats de ce Jalen Brunsonico, c’est ici.

Toutes les bonnes choses ont une fin et la série des Knicks est donc terminée. Une issue logique puisque Dallas a mené pendant l’intégralité du match, poussant son lead jusqu’à 21 points d’avance. Sans Luka Doncic toujours blessé à la cheville, les Mavs se sont reposés sur un Kyrie Irving tout simplement merveilleux. En feu d’entrée de match, Uncle Drew a régalé dans ses choix, mettant ses coéquipiers dans les meilleures dispositions et portant une attaque de Dallas qui a fait plaisir malgré l’absence de sa superstar.

Good from every angle. 📐 #MFFL | @dallasmavs on @BallySports 📺 pic.twitter.com/WNS6Dp767D

— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) January 12, 2024

44 points et 10 passes pour Irving, à 15/26 au shoot et facilement un bon Top 10 de highlights rien que pour ses actions personnelles. En le voyant scorer au milieu de trois Knicks, on s’est dit que rien ne pouvait arriver à Dallas, pas quand Kyrie affiche ce genre de niveau.

KYRIE IRVING MASTER CLASS ⭐️

42 points for Kyrie, that’s the most for #11 in a Mavericks uniform yet! #NBAAllStar | https://t.co/SdjcyOoOyo pic.twitter.com/IY5EBffxt1

— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) January 12, 2024

Pourtant, les Mavs se sont quand même fait une belle frayeur. Alors qu’ils menaient de 20 points dans le money time, les joueurs de Jason Kidd ont vu New York revenir fort dans le rétro. Kyrie Irving régulièrement doublé, l’attaque de Dallas a commencé à vaciller et le trio Randle-Brunson-Anunoby a poussé. Sur un 3-points de Donte DiVincenzo à 1 minute de la fin, l’écart est même descendu à 1 petit point ! Braquage en vue à l’American Airlines Center ?

Non car Josh Green, servi par l’inévitable Kyrie Irving va donner de l’air aux siens à longue distance, sur une action où Dallas est allé chercher 3 rebonds offensifs. Le hustle qui fait la différence au bout du suspense.

JOSH GREEN WITH THE BUCKET 😱#MFFL | @dallasmavs on @BallySports 📺 pic.twitter.com/gEoydGFYNq

— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) January 12, 2024

Il ne restait plus qu’à Irving à aller finir le boulot sur la ligne pour boucler une soirée magnifique de sa part. C’est son plus haut total de points depuis son arrivée aux Mavs. On n’oubliera pas non plus la grosse soirée de Tim Hardaway Jr. (32 points), impérial pour seconder Kyrie au scoring et qui a enchainé des gros passages lorsque le meneur soufflait sur le banc pour garder les siens à bonne distance au tableau d’affichage. Luka Doncic pouvait avoir le sourire sur le banc, ses copains ont géré la boutique comme des chefs en son absence.