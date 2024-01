Avec un duo Bradley Beal – Devin Booker qui combine 68 points à deux, les Suns n’ont jamais tremblé à Los Angeles pour se défaire de Lakers toujours aussi inconsistants. (127-109)

Pour les stats de ce passage à tabac made in Cactus, c’est ici

Les Suns voulaient se rassurer, les Lakers confirmer leur petit regain de forme du moment (2 victoires de rang). Ce sont finalement les joueurs de Phoenix qui auront eu gain de cause cette nuit, et sans trop forcer leur talent. Les Suns ont attaqué la rencontre pied au plancher avec une averse de tirs à 3-points et un Devin Booker déjà chaud d’entrée de match.

D-Book goes off for 16 in the 1Q in L.A. 🔥

On appréciera également le gros poster signé Josh Okogie sur la personne de Jaxson Hayes. Âmes sensibles s’abstenir.

Josh Okogie drops the HAMMER 😱

Les Lakers tentent tant bien que mal de sauver les meubles. C’est déjà difficile quand LeBron James et Anthony Davis sont bien, c’est tout simplement impossible lorsque les leaders traversent une mauvaise passe. Malheureusement pour les Angelinos, c’était le cas cette nuit.. Seulement 23 points cumulés pour le monstre à deux têtes des Lakers, la pire prestation des deux bonhommes depuis un moment.

Déjà 14 points d’avance pour Phoenix à la pause avec un Devin Booker seul dans son monde (31 points dont 25 avant la mi-temps). On se dit que le match n’est pas terminé et peut tourner mais un autre bonhomme va sortir de sa boîte pour tuer tout suspense. En feu dans le 3ème acte, Bradley Beal va faire passer un sale moment aux Lakers, notamment un Austin Reaves qui en perd ses appuis. 20 points pour Beal sur le seul troisième quart-temps, il finira à 37 unités, son meilleur total depuis son arrivée à Phoenix. L’ancien des Wizards a pu retrouver l’espace d’une soirée la zone des grands scoreurs avec 37 points donc, à 14/21 au tir et 8/10 de loin ! En feu le Bealou.

Brad Beal FEELING it tonight, up to 31 PTS 👀

La fin de match sera anecdotique avec un LeBron James qui n’aura même pas disputé une minute dans le dernier quart-temps. Une fois la messe bien dite, Frank Vogel a rappelé tous ses titulaires pour laisser les bouts de banc faire un peu de jogging. L’occasion pour les nouveaux Lakers (Windler et Mays) de prendre la température dans leur nouvelle salle. Le meneur est peut-être la seule bonne surprise de la nuit aux Lakers avec des minutes bien rentabilisées (12 points en 12 minutes, 5/6 au tir). Il faut bien sauver un peu de positif de cette soirée côté Purple and Gold.