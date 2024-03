C’était le match à suivre ce soir en NBA, le clash entre Suns et Bucks a été un festival offensif malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo. Les grands vainqueurs de la rencontre ? Les Bucks armés d’une adresse insolente et d’un duo Damian Lillard – Bobby Portis chaud comme la braise.

Les Phoenix Suns, sixièmes de l’Ouest avant le match, avaient un gros coup à jouer ce soir : l’opportunité de garder les Kings à distance en matant des Bucks privés de leur candidat MVP, Giannis Antetokounmpo. Les choses prenaient plutôt une bonne tournure jusqu’à l’intervention de Bobby Portis rentré sur le terrain en cours de jeu.

Bobby Buckets et ses gros yeux, à qui les Suns réussissent décidément plutôt bien, fout un boxon pas possible dans la défense de Phoenix. L’ampleur des dégâts ? Bob a 25 points au compteur… et il reste plus de 6 minutes dans le second quart-temps ! Une perf’ au scoring que personne n’a encore réalisée en sortie de banc cette saison, et qui n’est pas commune non plus pour les titulaires. Complètement incandescent et incapable de manquer un 3-points, Bobby Portis se mue une fois de plus en homme providentiel pour les Bucks face aux Suns.

Le reste de l’effectif des Bucks ? On a un Pat Beverley qui préférerait se cogner le crâne contre le coin d’un meuble plutôt que de mettre un floater près du cercle, mais alors depuis le parking, c’est le troupeau de Daims au complet qui arrose toutes les pelouses du Wisconsin ! 18 tirs à 3-points rentrés sur cette première mi-temps (pour 27 tentatives), record all-time égalé en NBA ! De l’autre côté, les Suns n’ont tenté que 13 long-courriers. À la fin de la mi-temps, les Bucks mènent confortablement 82 à 60 et les Suns vivent un enfer sur le périmètre.

Au retour des vestiaires, la balle circule bien en contre-attaque pour Milwaukee mais on sent que ça marcherait encore mieux avec un ailier fort tout athlétique pour conclure certaines actions. Khris Middleton, qui n’avait pas joué depuis le 6 février, signe un bon retour (22 points et 7 passes décisives à 8/15 au tir et 2/4 de loin) mais est impuissant face au gros run des Suns sur le troisième quart-temps. Un gros 22-7 pour revenir à -6, les Bucks sont en train de brûler l’assiette ! Milwaukee remet un peu d’écart à coups de lancers mais c’est surtout Damian Lillard qui envoie un message en balançant un énorme tir primé à quasiment onze mètres du panier pour boucler le troisième quart-temps.

Les Suns ne s’en relèveront pas et ne parviendront pas à revenir sérieusement dans le match au quatrième quart-temps. 140-129 score final. Partis de trop loin avec un immense retard au scoring, il était en plus impossible de compter sur leur leader ce soir au scoring : Kevin Durant termine à seulement 11 points alors que Bradley Beal monte doucement en puissance avec 28 puntos. Côté Bucks, 31 points et 10 rebonds pour Bobby Portis en sortie de banc, alors que Lillard rentre dans l’histoire des Daims en devenant le premier joueur de leur histoire à finir un match avec 30 points et 15 assists minimum (31 et 16). Oscar Robertson ? Connaît pas.

140 points pour les Bucks ce soir, le plus gros total depuis que coach Doc Rivers est là. Avec des Bucks qui n’ont eu leur trio Antetokounmpo – Lillard – Middleton que trois matchs cette saison, on commence à se dire qu’au complet, ils pourraient faire très mal aux autres gros de l’Est pendant les Playoffs.

