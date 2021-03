La matinale de TrashTalk, spécial NBA Trade Deadline : direction Phoenix pour Torrey Craig, les dominos continuent de tomber

Pour la NBA Trade Deadline du 25 mars prochain, TrashTalk a tenu à mettre en place un gros dispositif afin d’être à la pointe de l’actu, qui s’annonce particulièrement chargée dans les jours à venir. En plus du Allez, Café spécial deadline qui vous accompagnera tous les soirs, vous aurez également une matinale pour ne rien rater concernant les dernières rumeurs. Let’s go !

Tout d’abord, grosse salve de tweets pour ceux qui auraient un peu de retard

🚨 Les 3 joueurs les plus mentionnés dans les dernières rumeurs autour des Pistons : Mason Plumlee, Wayne Ellington et Delon Wright. Plumlee, dont la cote est au plus haut aujourd’hui, attire des contenders. Detroit apprécie sa présence dans le vestiaire, dossier à surveiller. pic.twitter.com/HGhwbUtgkq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

🚨 Hormis LaMarcus Aldridge, le joueur le plus probablement transféré : Rudy Gay. Agent libre cet été, vétéran, 38% de réussite à trois points cette saison. Malheureusement à 14 millions la saison difficile de mettre en place un trade, mais des équipes se sont penchées sur lui. pic.twitter.com/apBlDtW62B — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

🚨 Un nom à surveiller côté Boston : Tristan Thompson. L’émergence de Robert Williams et une demi-saison peu réjouissante de Tristan font de son nom un dossier de plus en plus mentionné à l’approche de la deadline. Si Danny Ainge veut faire un deal, Thompson pourrait bouger. pic.twitter.com/uogdM0Hrzz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

🚨 Evan Fournier reste, à l’heure actuelle, le joueur qui génère le plus d’intérêt pour réaliser un transfert à Orlando. Devant Aaron Gordon et Terrence Ross, silence radio autour de Vucevic. Plusieurs observateurs américains plutôt confiants sur le fait qu’il sera transféré. pic.twitter.com/vBui4LnZnP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

🚨 Les Wizards, qui cherchent à se renforcer pour aller en Playoffs, ont plusieurs joueurs disponibles. Mo Wagner, Ish Smith, Jerome Robinson, Troy Brown Jr et Isaac Bonga, entre autres. Possible de réaliser un deal, et même inclure Robin Lopez si un meilleur pivot est dispo. pic.twitter.com/JclJyJGF8C — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

🚨 Le marché est clair pour Lonzo Ball : les Knicks, les Bulls, c’est tout. Beaucoup d’intrigue dans la ligue concernant sa Free Agency restreinte cet été. Lonzo joue très bien en ce moment. Chicago et New York, en quête de Playoffs, pourraient craquer au finish et l’obtenir. pic.twitter.com/2oWEjsOd4L — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

🚨 Un nom à surveiller côté Warriors : Kevon Looney. Adoré dans le vestiaire de Golden State, soldat qui a connu les batailles précédentes, Looney a une player option de 5 millions cet été. Les Warriors pourraient le transférer (package avec Oubre ?) pour alléger les finances. pic.twitter.com/n8uIV6K9NU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

🚨 Trois équipes sont aujourd’hui en pôle position pour Victor Oladipo : Heat, Knicks et Nuggets. Miami pense qu’il signera cet été en tant qu’agent libre. New York regarde ses options au poste d’arrière (Fournier, Redick). Denver pourrait faire strike, si Tucker ne vient pas. pic.twitter.com/da9r9hJUwF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

🚨 Un nom à surveiller côté Raptors : Norman Powell. Un paquet d’équipe appelle Toronto en ce moment pour se renseigner sur lui. La raison ? 19 points de moyenne à 43% à trois points et… … une player option cet été (11M). Les Raptors pourront-ils le garder ? Pas sûr. pic.twitter.com/pYAMhlGjZ6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

🚨 Un équipe qui pourrait tenter de récupérer LaMarcus Aldridge : les Hawks. Dossier John Collins, Atlanta ne veut pas le prolonger au prix fort. San Antonio pourrait coller un jeune talent (Walker) à LMA dans un package. Transfert compliqué à réaliser (salaires). 3 équipes ? pic.twitter.com/yGJ1eOLzdE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

Ensuite, les dernières infos à avoir en tête

Torrey Craig envoyé à Phoenix

Après Trevor Ariza, après P.J. Tucker, c’est Torrey Craig qui fait ses valises. En marge du trade de Tucker, les Bucks ont effectivement envoyé l’ailier chez les Suns d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. En retour ? Aucun joueur, juste du cash consideration, le genre de contrepartie qui fait bien histoire d’avoir un échange. Recruté par Milwaukee lors de la dernière intersaison, Craig change donc déjà d’équipe et va tenter d’apporter sa défense aux Suns et avoir le même type d’impact qu’il possédait à Denver la saison dernière. Cette année, il ne tourne qu’à 2,5 points et 2,4 rebonds en 11,2 minutes (18 matchs joués), à 39,1% au tir dont 36,4% de loin. Comme nous le rappelle John Gambadoro d’Arizona Sports, les Suns étaient déjà sur le dossier Craig lors de la Free Agency 2020, avant de recruter Jae Crowder.

Milwaukee is trading forward Torrey Craig to Phoenix, sources tell ESPN. https://t.co/i9O71T4nTr — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2021

Suns were in talks with Torrey Craig during free agency but backed off after signing Jae Crowder. Both Monty and James liked him – he gives Suns depth at the wing and another defensive minded player. Trade is not related to injury for Nader or health and safety with Cam. — John Gambadoro (@Gambo987) March 17, 2021

Isaiah Thomas

Tiens tiens, des petites news d’Isaiah Thomas. Après s’être montré avec Team USA durant le mois de février, IT pourrait intéresser des contenders comme les Lakers et les Bucks si l’on en croit The Athletic. Visiblement, il se sent désormais très bien physiquement suite aux nombreuses galères qu’il a connues, et pourrait ainsi faire son grand retour en NBA. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Hearing the Lakers and the Bucks are among the teams to watch if/when IT gets another shot in the league. https://t.co/X2wueyfcyq — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) March 18, 2021

Victor Oladipo

On entend beaucoup le nom de Victor Oladipo dans les rumeurs, mais les Warriors semblent sur le point de lâcher l’affaire, eux qui font partie des équipes qui surveillent ce dossier. D’après The Athletic, Golden State considère que la contrepartie demandée par les Rockets dans un potentiel trade est bien trop élevée pour envisager un deal. Pour rappel, on parle d’un joueur qui galère pour retrouver son niveau All-Star et qui est sur le point d’arriver sur le marché des agents libres, où il tentera de décrocher un gros contrat.

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir et transactions qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la NBA Trade Deadline. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, bonne journée.

