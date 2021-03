Shawn Bradley paralysé après avoir été percuté par une voiture : terrible nouvelle pour la grande famille NBA

C’est une bien triste nouvelle que nous avons appris hier, en début de soirée. Shawn Bradley, ancien joueur NBA et ex-international allemand s’est fait renverser par une voiture le 20 janvier 2021. Malgré plusieurs opérations, la moelle épinière est sévèrement touchée et Bradley risque de rester paraplégique à vie.

Il y a des nouvelles dans la vie auxquelles on ne s’attend jamais et qui frappent quand elles nous parviennent. Ce géant de notre sport (2m29), un des plus grands à avoir foulé un parquet NBA, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo près de son lieu de résidence à St. George dans l’Utah le 20 janvier dernier. Percuté par une voiture arrivant derrière lui, il est projeté au sol et sévèrement touché au niveau de la moelle épinière. C’est via un communiqué de presse de la franchise des Mavericks que nous avons appris la nouvelle hier soir. Mark Cuban, propriétaire de la franchise de Dallas, a réagi à ce terrible accident.

« On est dévasté par l’accident de Shawn. Il avait toujours montré un visage combattif et extrêmement déterminé. Nous lui souhaitons tout ce qu’il y a de mieux pour son rétablissement. Il sera toujours un membre de notre Famille. »

The Dallas Mavericks have issued a press release on behalf of former Maverick Shawn Bradley as well as statements from Mark Cuban and Donnie Nelson. pic.twitter.com/F9fCtlZ1zJ — Mavs PR (@MavsPR) March 17, 2021

« Les médecins lui ont dit que son chemin vers la guérison serait long et ardu, et qu’il s’agirait peut-être d’un défi physique encore plus difficile que de jouer au basket professionnel. »

Drafté en deuxième position par les Sixers en 1993 puis passé par New Jersey pendant deux ans, c’est à Dallas qu’il va poser une dernière fois ses valises. Huit saisons et demie passées dans le Texas et c’est tout un État qui se souvient de lui. Lui, l’Allemand qui a accueilli à bras ouverts un jeune compatriote, Dirk Nowitzki, en 1998. Shawn Bradley était un excellent défenseur qui n’hésitait pas une seule seconde à se sacrifier au contre, au risque de se faire postériser. On parle d’un joueur à 2,5 blocks par match de moyenne sur l’ensemble de sa carrière, avec 8,1 points et 6,3 rebonds qui nous a offert de beaux duels, à une ère à laquelle les pivots régnaient. Il y a bien sûr Charles Barkley, qui avait appris à connaître l’Allemand en voulant s’interposer entre le panier et Shawn. On pense à Shaquille O’Neal également, qui se faisait un malin plaisir à aller dunker sur la tête de Bradley pour braver cette haute tour de contrôle. On se souvient aussi des duels avec Yao Ming, un duel les pieds sur le parquet et la tête dans l’horloge des 24. Mais c’est un tout autre combat qui attend Shawn Bradley désormais. Accompagné et soutenu par ses proches, il va devoir affronter cette dure épreuve de la vie et nous lui envoyons toutes nos pensées.

La NBA est une grande famille et c’est dans ces moments que nous devons apporter notre soutien à nos idoles. Alors on souhaite de tout cœur à Shawn Bradley un chemin, que l’on sait long et difficile, vers la rééducation. Courage champion !

Source texte : Dallas Mavericks