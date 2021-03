Nike LeBron 18 L.A. Alt : le King s’est bien acclimaté à la Cité des Anges

Dix-huitième modèle des signature shoes de LeBron James et c’est comme s’il n’était même pas à la moitié de sa carrière sur les planches de NBA. A l’occasion de la sortie des Nike LeBron 18 L.A. Alt disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers, le King voulait juste réaffirmer son amour pour Hollywood.

Arrivé en 2018, LeBron James dispute déjà sa troisième saison sous le maillot des Pourpre et Or. Entre temps, il a déjà pu faire de nombreux clins d’oeil au glorieux passé de la franchise des Lakers grâce à ses paires de pompes, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. C’est pourquoi les designer de la marque à la virgule ont imaginé ce nouveau coloris L.A. Alt de la Nike LeBron 18. Un subtile mélange de blanc, de noir et de doré qui n’est pas sans rappeler que l’on parle des champions NBA en titre, à moins que ça ne soit une façon de transposer les magnifiques couchers de soleil de Malibu Beach avec une teinte que seul le ciel californien peut nous offrir. Toujours est-il que ce modèle devrait trouver son public avec une silhouette facilement reconnaissable et des couleurs classiques qui se marient avec tout. De toute façon, le Chosen One choisirait les pires associations de teintes du monde qu’il n’aurait toujours aucun mal à vendre son merchandising.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron Low Lakers, pour ceux qui n’aiment pas les chaussures qui montent.

les Nike LeBron Low Lakers, pour ceux qui n’aiment pas les chaussures qui montent. On les imagine déjà à ses pieds : Bronny Junior lors de sa prochaine sortie avec la Sierra Canyon School basée à… Los Angeles.

Bronny Junior lors de sa prochaine sortie avec la Sierra Canyon School basée à… Los Angeles. L’occasion parfaite pour les porter : un mariage estival avec dress code blanc.

un mariage estival avec dress code blanc. On aime : à 36 berges, BronBron fait dans l’efficacité sur le terrain et dans son placard à sneakers.

à 36 berges, BronBron fait dans l’efficacité sur le terrain et dans son placard à sneakers. On aime moins : presque 200 euros pour s’offrir une paire, ça commence tout de même à faire beaucoup.

Les Nike LeBron 18 L.A. Alt sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Le roi ne se refuse rien.

Source : Nike