Nike LeBron 17 Low Lakers : on sait avec quoi Gérard va humilier ses adversaires à Orlando

Au cas où vous seriez restés bloqués en 2018, déjà bon courage quand vous allez réaliser à quel point 2020 est pété, ensuite on vous annonce que LBJ a rejoint Los Angeles et a manqué les Playoffs pour la première fois depuis sa saison sophomore. Une fois que tout ça est digéré, vous pourrez kiffer les Nike LeBron 17 Low Lakers disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pas question de manquer la postseason cette année pour le King… quoi que, un pangolin n’est pas de cet avis. On semble quand même bien parti pour voir le numéro 23 des Lakers retrouver la joie d’une série au meilleur des sept matchs dans la bulle à Orlando, à moins que le cauchemar ne nous rattrape. On va partir du principe que ça ira, un peu de positif ne fait pas de mal en ces temps difficiles. Et quoi de mieux qu’un nouveau coloris pour aller botter l’arrière train de jeunes mâles alpha pendant tout l’été en Floride ? Pour l’accompagner, la marque à la virgule a sorti du lourd avec un paire des Nike LeBron 17 Low pour ne pas trop transpirer dans ses chaussettes. Au menu ? Beaucoup de blanc pour une empeigne impeccable relevée par une bulle jaune à 180° à l’arrière du pied et des notes subtiles de pourpre (pour ceux qui n’auraient pas encore capté) au niveau des logos et de la signature du boss sur la languette extérieure. Petit détail en plus, les inscriptions « LeBron » et « James » sur les semelles intérieures avec la typo des Lakers. Une paire qui devrait cartonner cet été, surtout si Bron la porte jusqu’au mois d’octobre comme il a déjà prévu de le faire. Alors, il sera temps de dégainer la version or pour les Finales NBA.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 16 Air Trainer, un an d’écart entre les deux.

les Nike LeBron 16 Air Trainer, un an d’écart entre les deux. On les imagine déjà à ses pieds : Bronny Junior lorsqu’il viendra rejoindre son père dans la bulle après le premier tour des Playoffs.

Bronny Junior lorsqu’il viendra rejoindre son père dans la bulle après le premier tour des Playoffs. L’occasion parfaite pour les porter : tout l’été, mais attention aux tâches de charbon si vous traînez trop près du BBQ.

tout l’été, mais attention aux tâches de charbon si vous traînez trop près du BBQ. On aime : un modèle d’actualité… on croise les doigts très fort pour pas revenir sur ce qu’on a dit dans quelques jours.

un modèle d’actualité… on croise les doigts très fort pour pas revenir sur ce qu’on a dit dans quelques jours. On aime moins : on attend la même version pour Gérard maintenant qu’il a signé.

Les Nike LeBron 17 Low Lakers sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers. Il faudra débourser 159,90 euros pour se les offrir, soit un cinquième du taro que la NBA prendra aux journalistes tous les jours pour être présents dans la bulle.

Source : Nike