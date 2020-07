Retour à la maison mérité pour l’homme qui a éclaboussé la NBA et le monde entier de son talent. Pau Gasol à décidé s’engager avec le FC Barcelone, pour une durée de deux années. Après un début de saison blanche à Portland et une rupture de contrat à l’amiable en novembre dernier, l’Espagnol a donc choisi sa Liga d’origine pour boucler la boucle. Olé.

Il en aura martyrisé du défenseur aux States le Paulo. Grace à lui, c’est désormais toute l’Amérique qui peut situer l’Espagne sur la carte. L’ex-joueur du Barça s’est mis d’accord avec la direction de son ancien club pour deux années d’engagement. En bout de course avec les Blazers à cause d’une blessure de fatigue au niveau de son pied gauche, l’ancien acolyte du Black Mamba a donc choisi un retour au pays pour terminer sa carrière. La deuxième année semblait dans un premier temps improbable, mais finalement l’ogre catalan a décidé de s’offrir le luxe de finir tranquilou en 2022 si ça lui chante. On pensait que le coronavirus aurait raison de son projet de mettre un terme à sa carrière après les Jeux Olympiques de Tokyo… mais non, et c’est bien l’ensemble de la Liga ACB qui va servir de remise en forme pour Gasol. Désolé les gars mais l’accès à la raquette du FC Barcelone sera fortement perturbé la saison prochaine pour cause d’arrivée de légende dans l’effectif.

Enfin, ce scénario, c’est bien entendu si le géant barcelonais arrive à fouler le parquet sans pépin physique. En effet, avec 30 matchs en tout sur les deux dernières saisons de NBA, cette possible saison en Espagne sonne de prime abord comme une sorte de préparation toute en douceur pour son jubilé olympique. Une compétition qu’il affectionne énormément (médaillé d’argent à Pékin en 2008, Londres en 2012 et médaillé de bronze à Rio en 2016) et qui serait le parfait point (d’exclamation) d’arrêt pour son immense carrière. Là où les interrogations se portent, c’est bien sur le fait que le contrat lie les deux parties jusqu’en 2022. Une année de plus après les J.O. ? Pense à tes cannes Popo, ce serait moche de se blesser plus gravement et de ne plus pouvoir aller à la plage, surtout à Barcelone.

On souhaite bien évidemment au plus grand joueur de basket espagnol (européen ?) de l’histoire un prompt rétablissement en Catalogne et une belle saison sur les bords de la Méditerranée. Mais prend pas trop la confiance non plus Pau, on sait que tu serais capable de sortir les bleus en quart de finale à Tokyo l’année prochaine.