Preview de la soirée NBA : la meilleure nouvelle de ce mois de décembre ? Le simple fait d’écrire « preview de la soirée NBA »

C’est donc ce soir. Ce soir, ou plutôt cette nuit, mais vous aurez sans doute compris la nuance dans le vocabulaire. Pré-saison peut-être mais dans pré-saison il y a saison, et comme ne le dit pas l’expression : quand on aime on ne bougonne pas. Bref, rendez-vous à 1h du matin pour le coup de feu, en mode fast life.

Cinq matchs, cinq premiers matchs pour se chauffer, avec ce qu’il faut de nouvelles têtes, de superstars, de revenants et/ou de frenchies pour nous satisfaire et nous faire mettre le réveil de manière compulso-compulsive. Un début de programmes bleu-blanc-rouge qui va nous faire monter crescendo jusqu’à l’Ouest, même si certains de vos All-Stars préférés pourraient bien décider de se la couler douce et en jogging ce soir. Allez, petit programme en mode TéléPoche, mais sans l’horoscope désolé.

1h : Hawks – Magic : il en fallait bien deux pour commencer, et ce seront donc d’un côté l’une des équipes les plus étendues de cette reprise et de l’autre ce ne sera donc pas les Hawks. Evan Fournier devrait être présent côté Orlando, alors que pour Atlanta Onyeka Okongwu se prépare dans la salle du temps et Rajon Rondo, Kris Dunn et Clint Capela pourraient également manquer à l’appel. Un shot à chaque shoot du parking de Trae Young, et tout le monde éclaté une heure plus tard ?

1h : Pistons – Knicks : peut-être bien LE rendez-vous de la nuit pour les fans français, n’en déplaise au shine venu de Californie (voir plus bas). Le retour de Blake Griffin, les grands débuts d’Obi Topp…. stooooooooooooooooooop ! Arrêtez-tout oh : Killian Hayes débarque dans vos vies avec Sekou Doumbouya à ses côtés et Frank Ntilikina en face, alors ne venez même pas nous parler d’Elfrid Payton ou de Jerami Grant, on n’en a absolument rien à secouer. Vive la France, vive le camembert de pays, à table et chantons ensemble les plus beaux succès de Charles Trénet.

2h : Bulls – Rockets : une équipe qui joue en rouge contre une autre qui joue en rouge également, youpi. L’info principale de la soirée ? John Wall ne devrait pas être en tenue, la raison officielle étant que le staff des Rockets travaille encore avec Jeannot pour un retour en méga-forme, et la raison officieuse étant plutôt qu’il arpente actuellement les rues de Houston et de tout le pays pour retrouver James Harden. Un James Harden qui, de source officielle, se plierait actuellement à de multiples tests de dépistage du COVID mais qui, de source officieuse, serait plutôt en train de se plier à de multiples tests de paternité. Bref, une équipe en rouge contre une autre équipe en rouge, avec Adam Mokoka du côté de Chicago, camembert, Charles Trénet, tout ça.

4h : Lakers – Clippers : on passe aux choses sérieuses, enfin en apparence. Côté champions en titre aucune absence à déplorer, mais si l’on découvrira probablement les futurs meilleurs sixièmes et septièmes hommes de la saison (Dennis Schroder et Montrezl Harrell), LeBron James et Anthony Davis devraient quant à eux rester en loges pour taper un Monopoly avec l’argent de leur nouveau contrat. Transition toute trouvée, suspense quant à la présence ce soir de Kawhi Leonard et surtout Paul George, qui aux dernières nouvelles n’arriverait même pas à mettre un pied devant l’autre tellement ses poches sont pleines depuis hier. On part en tout cas sur un bon petit derby angelino des familles, répétition de la prochaine opening night, entre une franchise mythique et bien souvent victorieuse et… son exact contraire.

4h30 : Blazers – Kings : le feu d’artifice de cette première soirée nous emmènera donc au Nord-Ouest du pays, il nous emmènera donc au Havre. Blazers – Kings mais pas de Damian Lillard, out selon rotoworld, mais en même temps à quoi bon jouer tous les soirs, puisque marquer 60 points par match tous les deux matchs suffit pour tourner… bah à 30 points par match. Pas tout à fait ça on en convient mais très en panne d’inspiration pour le coup, alors on compte sur De’Aaron Fox, Marvin Bagley III et le petit nouveau Tyrese Haliburton pour offrir aux Blazers et au remplaçant Melo une belle opposition de fin de nuit.

Cinq matchs, à boire et à manger, des vertes et des pas mûres. On part sur une soirée d’enfer parce que c’est la première, habituelle excitation de la reprise, et on se retrouve donc autour de 1h du matin avec le sourire et un joli buffet tout prêt. Deal ?