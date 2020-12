NBA Preview 2020-21 : les Memphis Grizzlies ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Au menu du jour, du Grizzly avec la preview de Memphis.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Ils ne sont pas passés loin. Non, les Grizzlies ne sont pas passés loin des Playoffs la saison dernière, une phrase qu’on ne pensait pas prononcer avant le début de la saison 2019-20, mais Ja Morant et les siens ont été particulièrement kiffants. Alors, l’année 2021 sera-t-elle la bonne ? Pas dit vu le niveau de la Conférence Ouest, qui s’annonce de plus en plus chaude avec de nombreuses équipes qui tenteront de s’incruster dans le Top 8. De plus, les hommes de Taylor Jenkins devront faire sans Jaren Jackson Jr. en début de saison, blessé au ménisque dans la bulle d’Orlando. Pas tip top ça. En tous les cas, les Grizzlies font partie des équipes jeunes et prometteuses de la NBA et on a hâte de voir ce que va nous proposer la bande à Ja Morant cette saison.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».