La NBA devrait reprendre officiellement le 11 décembre : J-26 avant la pré-saison, tout va vraiment trop vite

La Draft dans trois jours, la Free Agency dans sept, raclette avec Sylvain dans dix, reprise officielle le 22 décembre, etc etc. La calendrier de cette fin d’année 2020 commence à être bien rempli et on a donc une nouvelle échéance à noter depuis hier : le début de la pré-saison. une pré-saison express mais une pré-saison quand même, et on se donne donc rendez-vous le… 11 décembre pour les premiers rebonds de la saison 2020-21. Vous aussi vous avez l’impression que les Finales c’était hier ?

C’est évidemment Shams Charania qui l’a annoncé hier, car si c’était Hugo Clément ou Sardoche ça n’aurait ni queue ni tête. 20h12 hier soir, en sortie de gratin dauphinois un peu trop cuit, et l’info est tombée tel un rendez-vous à prendre :

Sources: The NBA is targeting Dec. 11-19 for 2020-21 preseason and teams have the option of requesting three or four games. Each team must host at least one home game. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 14, 2020

La NBA a dans l’idée de faire jouer la pré-saison du 11 au 19 décembre et chaque franchise aura la possibilité de jouer trois ou quatre matchs, avec l’obligation de jouer au moins un match à domicile.

Calcul rapide, la NBA est donc de retour dans 26 jours, parce que le repos c’est pour les autres. Une intersaison de… deux mois, du jamais vu évidemment mais un délire surtout dicté par cette année 2020 tellement particulière. Pour rappel, c’est le plan d’une saison de 72 matchs par équipe qui a été retenu, sur un rythme effréné qui emmènera tout le monde jusqu’ à un forfait aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain, avec comme – peut-être – incidence un All-Star Game qui passe à la trappe. Les calculettes sont de sortie mais ça chauffe de plus en plus, à l’heure où la quasi-totalité des franchises ne savent toujours pas si elles pourront accueillir du public à la reprise. Les Lakers ont fait leur choix, les Warriors y travaillent, mais Adam Silver, lui, met la charrue avant les bœufs, il prend le taureau par les cornes et vous fait réviser les expressions animalières françaises.

Pas d’officialisation encore, mais un plan de plus en plus carré comme dirait l’autre. Seule certitude : NBA is bientôt back, alors dormez, profitez-en, car derrière c’est une ligne droite monstrueuse de huit mois qui nous attend. Pfiou.