Une reprise NBA le 22 décembre ou le 18 janvier : vote à venir jeudi ou vendredi, par ici le détail des deux propositions

Mesdames et Messieurs, le moment de vérité arrive bientôt. Jeudi ou vendredi, un vote aura lieu au sein de l’union des joueurs (NBPA) concernant la date de reprise de la prochaine saison NBA. Alors, 22 décembre ou 18 janvier ? Visiblement, la première date serait « inévitable ».

« Inévitable », c’est le terme employé dans l’article de Shams Charania paru mardi sur The Athletic. D’après l’insider, les joueurs enchaînent les calls actuellement avec la directrice de la NBPA Michele Roberts, tout ça dans le but de voter jeudi soir ou vendredi matin sur la date de reprise. On le sait, pour garder la possibilité de reprendre le 22 décembre prochain, date espérée par la NBA pour des raisons économiques en grande partie, il faut rapidement prendre une décision et un certain nombre de joueurs pensent qu’un retour à la compétition juste avant Noël ne peut tout simplement pas être évité. On vous rappelle les principaux enjeux entourant les deux dates potentielles de reprise, le 22 décembre donc et le 18 janvier 2021, jour de célébration de Martin Luther King. Débuter la saison avant Noël permettrait à la Grande Ligue de sauver le Christmas Day et par la même occasion entre 500 millions et un milliard de billets verts, tout en se remettant sur les bons rails pour une campagne 2021-22 allant d’octobre à juin. C’est ce que veulent les diffuseurs TV partenaires de la NBA, qui sont actuellement en train de mettre la pression sur la Ligue. Chez les joueurs, une reprise en janvier est préférable notamment parce qu’elle permettrait à ces derniers une coupure plus longue après l’expérience de la bulle, usante physiquement et mentalement, et qui s’est terminée le 11 octobre seulement. Autre enjeu important qui plane au-dessus des discussions aujourd’hui, les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août 2021. La NBA veut éviter toute concurrence avec cette compétition planétaire durant l’été.

Notre ami Shams a détaillé les modalités des deux dates de reprise. Un début de saison le 22 décembre prochain, ça signifierait une campagne de 72 matchs avec des camps d’entraînement qui commencent le 1er décembre, et trois à quatre matchs de présaison. La régulière se terminerait le 16 mai 2021, elle serait suivie d’un play-in tournament impliquant les équipes classées #7 à #10, et puis les Playoffs prendraient le relais le 22 mai pour durer jusqu’au 22 juillet (les dates ne sont cependant pas fixes, on est sur des prévisions). Dans le cas d’un début de saison le 18 janvier, on partirait sur une saison à 60 matchs avec des camps d’entraînement qui débutent le 28 décembre, et également trois à quatre matchs de présaison. La régulière durerait par contre jusqu’au mois de juin (pas de date précise), avec ensuite un play-in tournament de format similaire à celui du dessus et des Playoffs qui commencent le 28 juin. Les Finales NBA finiraient ainsi entre le 21 et 23 août. Dans les deux cas, il y aura un All-Star Break de six jours (seule la date changera, soit début mars soit début avril) et une réduction de 25% des déplacements. Par contre, le nombre de back-to-backs par équipe sera bien plus élevé avec une saison qui commence le 18 janvier : 24 au total, contre seulement 14 pour une reprise le 22 décembre.

En plus des négociations autour du pourcentage retenu sur les salaires des joueurs (dans un compte escrow) par rapport aux pertes financières de la NBA, qui représente un autre sujet de discussion très important, la date de reprise de la prochaine saison reste le gros point où il va falloir trancher, avec les conséquences qu’on connaît. Et c’est pour très bientôt.

