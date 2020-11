Adam Silver met un coup de pression à l’union des joueurs : va falloir se bouger pour une reprise avant Noël

Le 22 décembre, voilà la date que la NBA possède en tête pour commencer la saison 2020-21 et limiter la casse financièrement. Problème, l’union des joueurs n’a pas encore donné son accord et le timing devient donc de plus en plus serré…

« Nous allons être à court de temps ». Voilà les mots utilisés par Adam Silver lors d’un call avec les managers généraux de la NBA lundi si l’on en croit Adrian Wojnarowski et Zach Lowe d’ESPN. Alors que les négociations sont toujours en cours entre la Ligue et l’union des joueurs (NBPA) concernant la date de reprise et un certain nombre de modalités économiques (notamment les salaires des joueurs par rapport aux pertes financières de la Ligue), l’étau est clairement en train de se resserrer pour un début de saison 2020-21 le 22 décembre prochain avec 72 matchs au programme. On le sait, les joueurs ne sont pas très chauds à l’idée de recommencer aussi vite et aucun accord n’a donc pour l’instant été signé. Sachant qu’une reprise le 22 décembre sous-entend un commencement des camps d’entraînement le 1er décembre, effectivement ça urge un peu. Si la situation ne se décante pas dans les prochains jours, un début de saison avant Noël ne serait plus une option réaliste d’après ESPN. Et les conséquences financières seraient assez lourdes. En effet, la différence entre une reprise le 22 décembre et une le 18 janvier, la date souhaitée par les joueurs, est estimée entre 500 millions et un milliard de dollars de pertes de revenus. On va donc suivre avec attention les jours à venir car on est dans une semaine cruciale.

Pour rappel, la Ligue vise une reprise avant Noël pour sauver le Christmas Day, un événement phare du calendrier NBA chaque année, mais surtout pour éviter la concurrence des Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet prochain au 8 août. En cas de reprise lors du Martin Luther King Day, la saison 2020-21 ne pourrait pas se conclure avant les JO et rendrait plus difficile un repositionnement sur le calendrier traditionnel pour la campagne 2021-22, qui doit être celle d’un retour à la normale avec un exercice allant d’octobre à juin et on espère le retour des fans en masse dans les tribunes. Au vu des faibles audiences récentes, les dirigeants de la Grande Ligue ont bien compris que la meilleure chose à faire, c’était de respecter les habitudes des téléspectateurs alors jouer en été, ça ne semble pas vraiment être le bon plan. En attendant de voir comment l’ensemble de cette situation évolue, la NBA cherche des moyens pour apporter des revenus supplémentaires aux équipes, en réduisant notamment les restrictions sur le sponsoring concernant les paris sportifs, les casinos et l’alcool fort. Selon ESPN, cela pourrait se traduire par un gain allant de 80 à 100 millions de dollars. Enfin, pour info, sachez que la nouvelle deadline concernant la possibilité de sortir du CBA est fixée au vendredi 6 novembre.

Vous l’avez compris, la NBA et la NBPA sont aujourd’hui dans une impasse par rapport à plusieurs questions, en particulier la date de reprise. Comme l’a dit Adam, le temps presse et les enjeux financiers sont assez énormes. Ça promet pour les jours à venir.

Source texte : ESPN