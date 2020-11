Draft 2020 : et si on faisait le tour des différentes Mock Draft ? Apéro TrashTalk

Le reconfinement en est à son jour 5, les Etats-Unis éliront dans quelques heures leur nouveau président mais ici, on continue de parler de basket contre vents et marées. Aujourd’hui ? La Draft est à l’honneur avec ce petit tour des différentes mock drafts aux States, pour en savoir un peu plus sur la tendance actuelle.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Tous les choix du 1er tour, toutes les projections actuelles, que vont faire les Warriors, que vont faire les Knicks lol, qui en first pick, où ira Killian Hayes, etc, etc. Les questions sont nombreuses, surtout si vous n’avez pas encore pris le temps d’étudier la next gen, et à quinze jours du dénouement de la carrière d’ado d’une soixantaine de gamins on s’intéresse donc aux tendances, à ces mecs qui devraient enfiler très vite la casquette et à d’autres qu’on ne voit pas forcément arriver mais qui pourraient en surprendre plus d’un. Un trublion manque à l’appel sur la vidéo mais n’ayez crainte il revient très vite, avec toujours plus de contenu et toujours plus de surprises.

Cacahuètes, Tourtel Twist et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne, surtout pendant le couvre-feu : on like, on partage, on commente, let’s go.