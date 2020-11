Les Kings ne seraient pas encore prêts à transférer Buddy Hield : ah, ça y est, il répond au téléphone maintenant ?

Comme souvent quand il y a du changement en coulisses, des questions se posent et les cartes peuvent être redistribuées. Du côté des Kings, on se demande comment le dossier Buddy Hield va évoluer maintenant qu’un nouveau manager général est en place. Visiblement, un transfert, ce n’est pas pour tout de suite.

On le sait, Buddy Hield n’est pas ravi d’évoluer à Sacramento et ne serait vraiment pas contre un transfert histoire de prendre un nouveau départ dans sa carrière. Sauf que malgré les rumeurs, les diverses frustrations du joueur et ses nombreux appels manqués, il y a des chances qu’il commence la saison prochaine là où il a terminé la précédente, c’est-à-dire dans la capitale californienne. Si l’on en croit Sean Deveney de Forbes, qui cite un manager général de la Ligue comme source principale, les Kings ne seraient pas prêts de bouger le sniper à l’heure actuelle. La franchise, désormais dirigée par le GM Monte McNair, serait effectivement loin de faire le forcing pour tenter de trouver un partenaire concernant un transfert potentiel. Est-ce que cela signifie que Buddy fait automatiquement partie du nouveau plan pour les années à venir ? Pas sûr mais McNair semble au moins vouloir temporiser avant de faire quoi que ce soit avec son joueur. Il ne faut pas oublier qu’on parle d’un mec qui a bossé avec Daryl Morey à Houston. Donc bon, vu le profil de Hield, arrière capable de scorer 20 points par match tout en enflammant les ficelles depuis le parking (41,1% à 3-points en carrière), ce n’est pas très étonnant. Spacing, shooting, analytics, vous connaissez le délire maintenant.

La saison prochaine, Buddy Hield va démarrer la première année de son nouveau contrat signé il y a un an, d’un montant de quatre ans et 94 millions de billets verts. D’abord frustré avec Vlade Divac par rapport aux négociations de son nouveau deal puis mécontent quand Luke Walton a décidé de le mettre dans un rôle de sixième homme en cours de saison, Hield possède son petit caractère. Et on ne parle même pas des moments assez tendus entre l’arrière et l’ancien coach de Sactown Dave Joerger. Il reste cependant un joueur talentueux et bosseur qui peut correspondre au style de jeu que souhaite pratiquer l’équipe de Sacramento. Monte McNair veut une formation qui joue vite et qui écarte le terrain, il est clair qu’un mec comme Buddy peut aider en ce sens, peu importe son rôle. Et puis il ne faut pas oublier que Bogdan Bogdanovic, le joueur qui a remplacé Hield dans le cinq, sera agent libre restrictif durant l’intersaison. C’est évidemment un élément à prendre en compte et vu la situation contractuelle du Bahaméen, rien ne presse pour l’instant. Du coup, il ne faut pas vraiment s’attendre à un échange dans les semaines à venir. McNair veut prendre la température et si jamais le dossier devient trop chaud, un transfert sera toujours possible. Non seulement les Kings ont les droits sur leur joueur jusqu’en 2024, mais en plus il n’a « que » 27 ans. Après, faudrait pas non plus que la réputation du mec se dégrade trop à cause de tensions répétées au sein de la franchise…

Sauf grosse offre pour les Kings, Buddy Hield devrait logiquement commencer la saison 2020-21 sous les couleurs de Sacramento. On verra ce que ça va donner ensuite, mais le nouveau GM Monte McNair semble pour l’instant vouloir compter sur la gâchette bahaméenne.

Source texte : Forbes