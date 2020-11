James Wiseman ne serait pas ultra-chaud pour rejoindre les Wolves : « pas Minnesota, pas Minnesota »

A quelques jours de son entrée en NBA, le prospect James Wiseman ne sait pas vraiment où il va atterrir, mais il semble en tout cas savoir où il ne veut pas déménager. Le Minnesota ne semble en effet ne pas le tenter plus que ça.

LaMelo Ball ? Anthony Edwards ? James Wiseman ? Victor Wembanyama.. ah non, c’est trop tôt. A un peu plus de deux semaines de la draft, il est difficile de déterminer quel nom sera mentionné en premier par le commish Adam Silver en tant que nouveau joueur des Wolves, qui possèdent – on le rappelle – le premier choix. Et si les deux premiers mentionnés semblent convenir à ce que peuvent rechercher les Loups du Minnesota, le troisième pose plus de question, et semble lui-même voir son avenir… ailleurs qu’à Minneapolis. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Brian Windhorst d’ESPN dans le podcast The Scoop W/ Doggie. Selon le journaliste, Wiseman ne souhaiterait pas rejoindre les Timberwolves, et la raison principale mesurerait 2,11 m, porterait le numéro 32 et serait le meilleur joueur de la franchise des Loups. En effet, en raison de la présence de Karl-Anthony Towns déjà plus que bien installé dans la peinture, le jeune Wiseman, aussi talentueux soit-il, aurait bien du mal à se faire de la place et les Wolves ne semblent pas avoir besoin d’un autre big man, surtout si cela signifie en faire jouer un des deux à un poste qui n’est pas le sien. S’ils conservent leur premier choix, il est d’ailleurs difficile d’imaginer la direction de Minnesota s’orienter vers autre chose qu’un joueur pouvant étoffer leurs lignes extérieures.

Même s’il ne devrait pas sortir en premier du choixpeau, James Wiseman ne risque pas de sortir du Top 10 de cette Draft 2020 pour autant. Avec ses 2,16 m, ses – très – longs bras et sa grande capacité athlétique, le gamin de 19 ans a clairement un profil sur lequel un paquet de franchises NBA ne cracheraient pas. Et malgré qu’il n’ait quasiment pas joué de la saison dernière en raison d’une suspension, il est d’ailleurs fort probable que le natif du Tennessee sorte parmi les cinq premiers noms de la cuvée 2020 et son nom a par exemple beaucoup été entendu du coté des Warriors. La franchise californienne, qui s’amuse depuis quelques jours à lâcher des petites phrases sur à peu près tous les membres du Top 10 pour semer le doute, pourrait bien, si elle ne tradait pas, aller au plus simple et sélectionner le grand James avec son deuxième choix, qui semble le joueur correspondant le plus aux besoins actuels des hommes de Bob Myers, plutôt bien fournis sur les autres postes. Et si les Warriors passent leur tour, on pourrait imaginer que l’homme sage ne resterait pas très longtemps sans être choisi par une autre équipe, tant son profil semble pouvoir apporter un plus à un grand nombre de roster.

Même s’il ne semble pas vraiment chaud à l’idée de faire ses valises pour Minneapolis, réponse le 18 novembre pour savoir si, comme Harry à l’école des sorciers, le choixpeau magique de NBA enverra James Wiseman dans la franchise qu’il souhaite.

Source Texte : The Scoop W/ Doggie Podcast – Brian Windhorst