Buddy Hield ne répondrait plus aux appels de son coach Luke Walton : pense à désactiver le mode silencieux, Buddy

Malgré sa prolongation de quatre ans signée en octobre dernier, Buddy Hield aurait plus que jamais des envies de quitter la maison des Kings. À tel point qu’il ne répondrait même plus aux coups de fil de son coach, Luke Walton.

« Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Buddy Hield, je vous rappellerais uniquement si vous vous appelez Elton Brand ». Selon Jason Jones de The Athletic, cette phrase ressemble fortement au quotidien actuel de Luke Walton, head coach des Kings, qui cherche à joindre son arrière depuis quelques jours, sans succès. Cette situation n’est que le reflet des tensions qui grandissent depuis des mois entre le numéro 24 de Sacramento et l’ancien entraîneur des Lakers. Hield, auteur de la meilleure saison de sa carrière en 2018-19 sous le coaching de Dave Joerger, a connu des moments plus difficiles cette saison, lorsque Walton a repris la main. Malgré des statistiques plus qu’honorables (19,2 points, 4,6 rebonds, 3,0 assists), Luke n’a pas hésité à le faire commencer sur le banc à l’occasion de nombreux matchs cette saison, ce qui n’a pas vraiment fait plaisir à Buddy. Relégué au second plan dans la hiérarchie des responsabilités au sein de l’équipe californienne, le sixième pick de la Draft 2016 commencerait à imaginer son avenir ailleurs.

Buddy ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre les Sixers selon NBC Sports Philadelphia. La franchise de Philly, en pleine activité pour tenter de relancer le Process avec notamment l’arrivée de Doc Rivers, pourrait être un bon lieu d’atterrissage pour l’arrière scoreur en recherche d’un nouveau défi. À 27 ans et avec ses qualités de shooteur, l’international bahaméen semble en effet avoir le potentiel pour pouvoir apporter sa pierre à l’édifice d’une franchise qui joue beaucoup plus qu’une qualification en Playoffs chaque année, stade que Sacramento n’a d’ailleurs pas réussi à atteindre depuis maintenant 14 saisons. Pour les Kings, même s’ils ont misé sur Hield il y a tout juste un an, un transfert pourrait être l’occasion d’apaiser les tensions et de redémarrer sur de nouvelles bases, d’autant plus que les récents changements au sein de la direction marquent le temps d’un renouveau. Du coté des Rois, on imagine bien construire l’avenir sur les joueurs qui ont donné de belles perspectives, avec en tête de liste De’Aaron Fox.

Tensions dans la capitale californienne, où ça n’a pas l’air de capter beaucoup entre Buddy Hield et Luke Walton (oui on a osé). En attendant, Bugs Buddy s’est mis en mode avion jusqu’à ce qu’on lui propose d’en prendre un pour Philly.

Source texte : The Athletic, NBC Sports Philadelphia