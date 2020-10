Une grande partie des joueurs seraient contre une reprise le 22 décembre : ça risque de discuter très fort à la table des négos

Le 22 décembre, voilà la date entourée par la NBA pour le début de la campagne 2020-21. Une reprise très rapide quand on sait que la saison passée s’est terminée mi-octobre, et de nombreux joueurs seraient aujourd’hui contre cette proposition. Les vacances, c’est sacré !

Quand on a appris que la date du 22 décembre était sérieusement envisagée par la Ligue pour un retour au jeu, on a tous ou presque eu la même réaction. « Quoi, déjà le 22 décembre ?! C’est dans moins de deux mois. » Alors imaginez certains joueurs, en particulier ceux qui ont transpiré en Playoffs dans la bulle et qui ne pensent qu’à une seule chose aujourd’hui, récupérer physiquement comme mentalement. Pour rappel, le dernier match des Finales entre les Lakers et le Heat s’est joué le 11 octobre. En cas de reprise de la régulière le 22 décembre, avec des camps d’entraînement qui commencent le 1er (et une Free Agency fin novembre, après la Draft du 18), ça ferait seulement sept semaines de break pour les finalistes. Ce n’est donc pas très étonnant d’apprendre que de nombreux joueurs, et notamment des stars, s’opposent à une reprise aussi rapide. Via The Athletic, la patronne de la NBPA (l’union des joueurs) Michele Roberts a en effet indiqué que les premiers retours étaient en grande majorité négatifs. L’union veut aujourd’hui prendre le temps de bien analyser la proposition de la Ligue, en gardant évidemment en tête la sécurité des joueurs. On imagine que ceux qui évoluent dans des équipes n’ayant pas participé à la bulle ont des fourmis dans les jambes, mais beaucoup d’autres souhaitent logiquement reprendre plus tard, genre le 18 janvier prochain lors du Martin Luther King Day si l’on en croit Chris Haynes de Yahoo Sports.

Yahoo Sources: Substantial faction of players and star players pushing for NBA season to start Jan. 18 — MLK Day — with a free-agency commencement of Dec. 1. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 28, 2020

On connaît les intentions de la NBA. Après les mauvaises audiences des derniers Playoffs, la Ligue veut retrouver son format traditionnel avec une saison 2021-22 allant d’octobre à juin. Il faut donc reprendre rapidement, à travers une campagne 2020-21 raccourcie à 72 matchs (suivie d’un play-in tournament, qui visiblement a la cote, puis les Playoffs) qui pourrait se terminer avant les Jeux Olympiques de Tokyo, tout ça en adaptant le calendrier pour réduire les déplacements dans ce climat toujours marqué par le COVID (des bulles régionales sont envisagées). Ce calendrier pourrait d’ailleurs être dévoilé en deux parties afin de pouvoir garder une marge de manœuvre, car y’a moyen que le coronavirus chamboule les choses (matchs reportés si certaines équipes sont touchées par exemple). Le All-Star Weekend devrait lui passer à la trappe à la faveur d’une période de repos pour les joueurs, période pouvant aussi être utilisée pour jouer des matchs en retard. Au final, les arguments avancés par la NBA à la NBPA concernant une reprise le 22 décembre sont les suivants : ça serait la meilleure chose à faire pour la santé financière de la Ligue à moyen terme, elle permettrait aux joueurs d’avoir un été de libre l’année prochaine, tout ça sans sacrifier les JO. Il faut savoir que la NBA est également poussée par les diffuseurs TNT et ESPN, qui veulent voir le retour d’un calendrier classique le plus vite possible. La Ligue et ses partenaires souhaitent logiquement sauver le Christmas Day, une reprise le 22 décembre permettant d’ajouter des revenus de 500 millions de dollars. Pas rien.

Alors que la deadline pour mettre fin au CBA reliant la NBA à la NBPA est fixée à vendredi (les négociations pourront cependant s’étendre après le 30 octobre), les deux camps ne sont pas sur la même longueur d’onde. Le slogan de la Ligue aujourd’hui, c’est « le plus tôt sera le mieux ». Chez les joueurs, c’est plutôt « Merci mais on veut souffler ».

NBA is likely to release its 2020-2021 schedule in halves to allow for flexibility and the play-in tournament remains a significant part of the league's plans for next season, sources said. https://t.co/LxEDLoprot — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2020